Confirmado el árbitro para Millonarios vs. Santa Fe, por la fecha 6 de los cuadrangulares

Todo está listo para la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025. Este miércoles 18 de junio, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán Millonarios vs. Independiente Santa Fe; Deportes Tolima contra Junior de Barranquilla; Once Caldas frente a Atlético Nacional; y América de Cali vs. Independiente Medellín.

Recordemos que el grupo A ya está definido, luego de que 'el poderoso de la montaña' se impusiera sin problema y asegurara su clasificación a la final, eliminando a los 'escarlatas', el 'vinotinto y oro' y al 'tiburón'. Mientras que en el cuadrangular B, los 'verdolagas' y el 'blanco blanco' ya dijeron adiós, por lo que el cupo restante será para 'embajadores' o 'cardenales', quienes se enfrentan.

Por eso, las miradas estarán puestas en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Allí, Millonarios y Santa Fe chocarán este jueves 19 de junio, a las 8:15 p.m., y el elegido para impartir justicia fue Andrés Rojas. El bogotano estará acompañado de Alexander Guzmán, como asistente número uno; Richard Ortiz, siendo asistente dos; Steven Camargo, de cuarto árbitro; Heider Castro, en el VAR; y, por último, Lisandro Castillo, como AVAR.

'El VAR Central', cuenta especializada en temas arbitrales, dio a conocer cómo terminaron los clásicos capitalinos en los que Andrés Rojas ofició como juez central. El 'embajador' ha ganado en cinco ocasiones, mientras que el 'león' se impuso en dos; además, se presentó un solo empate. Eso sí, la constante es que el ganador fue quien, sobre el papel, jugó en condición de visitante.

Partidos entre Millonarios y Santa Fe, con Andrés Rojas como árbitro

2016: Santa Fe 1-2 Millonarios

2017: Millonarios 3-0 Santa Fe

2017: Millonarios 0-1 Santa Fe

2021: Millonarios 0-1 Santa Fe

2021: Santa Fe 0-2 Millonarios

2022: Santa Fe 0-3 Millonarios

2022: Santa Fe 1-1 Millonarios

2023: Santa Fe 1-2 Millonarios

Santa Fe vs Millonarios - Foto: Colprensa

Designaciones arbitrales: fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay l-2025

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán (Norte).

Asistente Nro. 2: Richard Ortiz (Quindío).

Cuarto Árbitro: Steven Camargo (Bogotá).

VAR: Heider Castro (Bogotá).

AVAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla

Árbitro: Luis Delgado (Valle).

Asistente Nro. 1: Juan García (Antioquia).

Asistente Nro. 2: Daniel Alzate (Caldas).

Cuarto Árbitro: Andrés Nieto (Tolima).

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

AVAR: Mauricio Mercado (Sucre).

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima).

Asistente Nro. 1: David Fuentes (Cesar)

Asistente Nro. 2: Mario Tarache (Casanare).

Cuarto Árbitro: Sebastián Toro (Caldas).

VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

AVAR: María Daza (Norte).