Santa Fe vs. Millonarios y Junior vs. América, los partidazos de la fecha 15 en Liga Betplay II

Santa Fe , dirigido por el uruguayo Pablo Peirano, buscará este sábado 26 de octubre clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2024 cuando enfrente, por la jornada 15,a Millonarios en el clásico bogotano.

Los 'cardenales' ocupan el segundo lugar con 29 puntos y una victoria les bastará para asegurarse, anticipadamente, un puesto en la siguiente fase del torneo, mientras que los 'embajadores' son sextos con 24 unidades y esperan mantener contra su máximo rival la buena racha que traen.

Santa Fe sólo tendrá la baja del central argentino Facundo Agüero, por lo que Peirano contará con el resto de la nómina que ha tenido un destacado desempeño en la Liga, que incluye al arquero Andrés Mosquera Marmolejo; los centrocampistas Daniel Torres y Jhojan Torres, y los delanteros Santiago Mosquera y Hugo Rodallega .

Hugo Rodallega, capitán y goleador de Independiente Santa Fe, celebra un gol en la Liga BetPlay II-2024 Getty Images

Ellos serán claves además en el propósito que tiene el equipo de alargar la buena racha de resultados, pues acumula 11 partidos sin perder en liga, de los cuales ganó seis y empató cinco.

Millonarios, entre tanto, ganó tres de sus últimos partidos y viene motivado a este partido luego de vencer 2-1 a Fortaleza el pasado 16 de octubre.

El entrenador Alberto Gamero no podrá contar aún con el goleador Falcao García , que se sigue recuperando de una lesión, pero sí recuperará al delantero Leonardo Castro y al lateral izquierdo Danovis Banguero tras cumplir en el juego anterior una jornada de suspensión.

También reaparecerán el central costarricense Juan Pablo Vargas, que no jugó el partido anterior porque estaba con la selección de su país, y su compañero en la defensa, Sergio Mosquera, que superó una lesión. El reto de Farías.

Partidazo en el Metropolitano

El otro partido atractivo de la jornada 15 lo protagonizan el domingo Junior, necesitado de resultados, contra el líder América de Cali , que lleva doce jornadas sin perder en liga, en las que ganó nueve partidos y empató tres.

El entrenador del Junior, el venezolano César Farías, tendrá además una revancha ante su anterior equipo, donde fue destituido por malos resultados.

Los barranquilleros necesitan un triunfo en este duelo para mantenerse entre los ocho mejores del campeonato, pues ocupan el séptimo lugar con 22 puntos pero acechan su posición Fortaleza, el campeón Atlético Bucaramanga y el Deportivo Pasto.

Carlos Bacca es la gran figura del Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

Farías confía en que el veterano Carlos Bacca mantenga su buen nivel y que sigan mejorando su desempeño los volantes Yimmi Chará y José Enamorado, de los que los aficionados del 'tiburón' esperan más.

La principal baja que tendrá el estratega venezolano para este partido es la del central argentino Nicolás Zalazar, expulsado en la victoria 3-1 contra Deportivo Pereira.

Sin embargo, el estratega recuperará al portero uruguayo Santiago Mele, ausente en los últimos dos juegos por estar con la 'celeste' en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

América , entre tanto, viene motivado además porque el miércoles igualó 0-0 en el clásico con el Deportivo Cali y clasificó a semifinales de la Copa Colombia, liderado por los extremos Duván Vergara y Cristian Barrios, que han sido dos de los mejores jugadores el campeonato.

Los partidos Boyacá Chico vs. La Equidad y Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas aún no han sido programados.

Partidos de la jornada 15:

25 de octubre:

Deportes Tolima vs. Once Caldas.

26 de octubre:

Alianza vs. Patriotas.

Millonarios vs. Santa Fe.

27 de octubre:

Fortaleza vs. Atlético Nacional.

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga.

Junior vs. América.

28 de octubre

Independiente Medellín vs. Jaguares.

29 de octubre

Deportivo Pereira vs. Envigado.