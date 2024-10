Carlos Bacca: "Mi objetivo es alcanzar a Dayro Moreno, Falcao y a todos lo que pueda"

Carlos Bacca está en esa lucha por ser uno de los máximos goleadores colombianos de la historia. El delantero del Junior de Barranquilla suma 338 anotaciones y tiene entre 'ceja y ceja' a sus competidores en este ítem, Falcao García , Víctor Hugo Aristizábal yDayro Moreno.

En la previa del partidazo contra el América, al oriundo de Puerto Colombia le consultaron por este tema en el que pelea con el 'Tigre' y el atacante del Once Caldas, y no dudó en afirmar que quiere seguir escribiendo páginas como el goleador que es.

"Los goles son la felicidad de uno de delantero. No es desahogo, porque sé cómo me preparo, la fe que tengo en Dios y en mi trabajo diario. Sé que hay momentos duros para el delantero que pateas muchas, como hay veces que te pega en la cabeza y entra; son rachas. Siempre trabajo con las mismas ganas y humildad de poder ayudar al equipo con trabajo y con goles. Ese día (contra el Pereira), Dios me dio la posibilidad de marcar y ojalá que esta racha de goles se alargue. Siempre voy a trabajar por este equipo, por eso volví para dar muchas alegrías", dijo el referente del Junior, en charla con los medios de comunicación en la capital del Atlántico.

Carlos Bacca celebra gol con el Junior. Colprensa.

Pero ahí no paró su reflexión y dejó unas curiosas palabras: "Sé que hay momentos difíciles, ojalá marcara de a dos goles por partido, si así fuera me tengo que ir de Barranquilla rumbo a Europa (risas). Esto es fútbol, es el objetivo, Aristizábal, Falcao, a Dayro (Moreno), a todo el que pueda. Estamos trabajando para eso con mucha mentalidad, tenemos objetivos a nivel personal, pero lo más importante es a nivel de grupo".

¿Qué otras declaraciones dejó Carlos Bacca?

En su conversación con la prensa, el exjugador del Villarreal y Sevilla, de España, también tuvo un momento para analizar al América, su rival de este domingo 27 de octubre, en el Metropolitano, a partir de las 6:20 de la tarde y válido por la jornada número quince de la Liga Betplay II-2024.

"Para mí todos los partidos son importantes, de tres puntos. Estos juegos son clásicos, pero todos hay que prepararlos de la mejor manera. Solamente tenemos que dar lo mejor para conseguir los tres puntos. Se viene trabajando sabiendo de las virtudes del América, pero también viendo en donde son débiles. Queremos enamorar a la hinchada y sacar el resultado. Será un reto muy bonito. Viene un equipo que está en semifinales de Copa (Betplay), que viene primero en el torneo, que tiene un gran entrenador y buenas individualidades, pero acá está Junior", analizó el de Puerto Colombia.

Además de eso, Bacca complementó y dijo que "tenemos que hacer respetar nuestra casa. Hay que respetarlos, pero Junior viene bien. Hay que afianzarnos en los ocho, dependemos de nosotros".

Carlos Bacca es la gran figura del Junior de Barranquilla. @juniorclubsa