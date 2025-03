Santa Fe vs. Millonarios y otros partidos de Liga Betplay I-2025 tienen nuevo horario y fecha

Santa Fe , Millonarios y Once Caldas fueron algunos de los clubes que recibieron noticias en las últimas horas por parte de la Dimayor, y todo se debió a causa de cambios en la programación de la Liga BetPlay I-2025. En total, son seis juegos los que tendrán nuevo horario y fecha; la causa, por motivos logísticos.

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano informó de estas novedades que incluye el clásico capitalino entre 'cardenales' y 'embajadores', adelantado de la décima jornada. En primera instancia estaba pactado para el viernes 21 de marzo a las 7:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero ahora con las modificaciones quedó establecido para el 22 de este mismo, a las 8:30 de la noche.

Igualmente, a Santa Fe le reprogramaron otro partido: contra Bucaramanga, pendiente de la fecha seis. Este debía disputarse este martes 18 de marzo a las 8:00 de la noche y en donde los 'leones' harán de local; no obstante, ahora la fecha para este partido será un día después, es decir, miércoles 19 de marzo, con horario de las 6:30 de la tarde.

¿Cuáles otros partidos de la Liga BetPlay I-2025 tuvieron modificaciones?

El clásico del 'eje cafetero' entreDeportivo Pereira y Once Caldas también sufrió cambio pero en el horario. Antes se iba a jugar a las 7:20 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas, pero ahora se cumplirá una hora antes, a las 6:20 de la tarde del sábado 22 de marzo.

Jugadores del Pereira formados, previo a duelo de Liga. Foto: Colprensa.

Mientras que Águilas Doradas contra América de Cali, que estaba pactado a jugarse en El Campín, el 19 de marzo, "será reprogramado tras dificultades para disputar el juego en Bogotá". También tuvo cambios de horario Chicó contra Pasto y La Equidad vs. Fortaleza.

Así quedaron los cambios:

- Santa Fe vs. Bucaramanga (miércoles 19 de marzo, a las 6:30 p.m.)

- Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto (sábado 22 de marzo a las 2:00 de la tarde)

- Santa Fe vs. Millonarios (sábado 22 de marzo, a las 8:30 de la noche)

- La Equidad vs. Fortaleza CEIF (sábado 22 de marzo, 4:10 de la tarde)

- Deportivo Pereira vs. Once Caldas (sábado 22 de marzo, 6:20 de la tarde)

- Águilas Doradas vs América (será reprogramado)