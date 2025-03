Sebastián Montoya consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 2; buen arranque

El mal clima impidió completar este domingo el programa inaugural de la FIA Fórmula 2 en el Albert Park de Melbourne, donde el piloto Sebastián Montoya, hizo su presentación en la temporada 2025.

En la primera carrera del sábado, tiempo de Australia, el novato colombiano se anotó sus primeros tres puntos de la temporada en el coche #9 del Prema Racing, al quedarse con la sexta posición luego de tomar la bandera de salida en el undécimo sitio, en carrera pactada a 23 vueltas.

Luego de la primera carrera de la agenda de fin de semana, tipo sprint, vendría la estelar, llamada feature, a 33 vueltas, que cuando estaba lista para iniciar fue detenida por una tormenta que comenzó a caer en la zona del Albert Park de Melbourne.

La siguiente fecha de la Fórmula 2 se efectuará el 13 y 14 de abril en Sakhir.

Sebastián Montoya declaró: ”Fue una lástima que no pudiéramos correr la carrera principal, pero la lluvia no paró. Hicimos una buena carrera el sábado. Logramos nuestros primeros puntos, pero, sin duda, nos vamos con la espinita de no haber corrido hoy”.