Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs. Once Caldas, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Once Caldas, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe y Once Caldas se enfrentarán por la segunda jornada del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de ago, 2026
Comparta en:
Santa Fe vs. Once Caldas.
Santa Fe vs. Once Caldas.
COLPRENSA.
REFRESCAR
  • 07:09 p. m. - PREVIA
    La titular de Santa Fe

    • Publicidad

  • 06:14 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el partido?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 06:13 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el juego?

    La pelota rodará a las 8:00 p.m. (hora Colombia).

  • 06:13 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'cardenales' y manizalitas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad