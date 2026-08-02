🔴 Santa Fe vs. Once Caldas, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

La titular de Santa Fe
Nuestra nómina titular para enfrentar a Once Caldas en la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor 🦁⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/9hoN839Z8p— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 2, 2026
Nuestra nómina titular para enfrentar a Once Caldas en la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor 🦁⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/9hoN839Z8p— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 2, 2026
Publicidad
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 8:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre 'cardenales' y manizalitas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad