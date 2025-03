¿César Farías se irá de Junior de Barranquilla?; el técnico fue contundente y directo

América de Cali se clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de vencer en tanda de penaltis por 3-4 al Junior en Barranquilla , dirigido por César Farías, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El club caleño tomó la ventaja en el estadio Metropolitano de Barranquilla con las anotaciones de los extremos Jan Lucumí y Duván Vergara, y pudo haber alargado la ventaja en el primer tiempo si el creativo Juan Fernando Quintero no hubiera desperdiciado la ejecución de un penalti. Pero en el segundo tiempo el equipo Tiburón igualó con un doblete del paraguayo Guillermo Paiva.

¿César Farías seguirá en Junior?

“Nosotros nunca hemos tocado ese tema, trabajamos todos los días con la misma ilusión y deseo, sabemos que esto es fútbol, estamos preparados para las distintas circunstancias pero es un semestre que no ha sido el mejor que queremos pero tampoco ha sido malo. Quedamos afuera por la tanda de penaltis. Eso no me corresponde a mí, yo estoy como siempre he estado dispuesto a mis funciones, si fuese el caso contrario no habría problema porque hemos tenido una gran relación, de apoyo, solidaria, nosotros ya tenemos que pasar esto y pensar que el domingo sigue todo”, afirmó el técnico venezolano cuando le preguntaron si continúa en el cargo.

De hecho, enfatizó en que su relación con la familia Char es “la más correcta, seria, hasta con cierto fraternalismo”.

Acá más declaraciones de César Farías tras eliminación de Junior de Copa Sudamericana:

*El sentimiento del hincha

“Tienen toda la razón de sentirse triste y es normal, es una situación normal, decirle al hincha que a sus jugadores no hay nada que recriminarles y trataron de dar con mucha ilusión, con un buen fútbol ante un gran rival y estas cosas son 90 minutos. Hubo un punto penal que decidió quién pasaba”.

La formación titular de Junior de Barranquilla contra América en el Metropolitano. Foto: Colprensa

*Análisis de Junior 2-2 América

“Comenzamos y ellos fueron más y nosotros pudimos lavar la cara, cambiar el sistema, marcamos tres goles porque uno milimétrico por fuera, y no se nos dio. El primer tiempo tratamos de ser más tácticos y el segundo más abiertos, lo que quisimos hacer al inicio no tuvimos el mismo convencimiento que en segundo y el equipo se soltó a buscar sus resultados para meter en aprietos al América”.

*No está golpeado por la eliminación

“Yo no estoy golpeado, el trago sabe amargo, me hubiesen pegado 4-0, que el equipo no hubiera tenido respuesta o valentía de levantar el resultado, no nos gusta perder”.