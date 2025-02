Sigue la polémica por talento del Unión Magdalena que quiere América; "la propuesta es fantástica"

Jannenson Sarmiento ha sido tema de conversación en las últimas horas y todo el interés que ha despertado en el América de Cali. El jugador oriundo de Baranoa, municipio del departamento del Atlántico, fue el goleador en el segundo semestre del Torneo de la B 2024 con el Unión Magdalena y terminó siendo importante en el ascenso del elenco de la ciudad de Santa Marta.

Sarmiento no viajó con el 'ciclón bananero' para enfrentar a Llaneros en la ciudad de Villavicencio, en partido de la segunda jornada de la Liga Betplay I-2025.

A raíz de toda esa polémica que se ha formadoy tras las declaraciones de Eduardo Dávila, presidente de la institución samaria , en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron este martes con el representante del futbolista, Alejandro Comesaña.

¿Qué es lo que pasa exactamente, Jannenson Sarmiento quiere jugar en el América?

"El tema de Jannenson agarró una dimensión que no debería, que era muy simple, estando abierto el periodo de pases apareció una propuesta de América de Cali y es nuestra obligación manifestársela al jugador, sea uno o dos tres días antes, para eso está el periodo de pases, y obviamente el acuerdo nuestro siempre con el Unión fue llevar a Jannnenson buscando siempre una proyección del jugador, que es lo que hace la empresa y lo que quieren los jugadores que nosotros representamos".

Jannenson Sarmiento fue goleador del Torneo de la Primera B II-2025. Instagram oficial del Unión Magdalena

Les llegó la oferta del América

A renglón seguido, el agente de Sarmiento siguió explicando que: "tanto es así que los derechos económicos, el 50 por ciento pertenecen al jugador y la exclusividad de la venta pertenece a la empresa y el otro 50 por ciento pertenece al Unión Magdalena, ese fue el acuerdo que hicimos, obviamente siempre con la expectativa de buscar una salida del club. Nosotros no la buscamos, llegó la oferta, la planteamos y al jugador le encantó, quería ir al América, el camino a seguir era manifestárselo a la institución, a la gerencia del club a través de un documento del América y luego de eso, presentarse una oferta. No vamos hablar de cifras, pero es básica: un préstamo con una obligación de compra".

¿El América le está ofreciendo un dinero al América, no es que el jugador se vaya sin dejarla nada al Unión?

"Hay un préstamo importante, pero hay algo que no es menor y que el América lo tiene claro, es la intención de los socios, tanto del Unión como del jugador, porque somos socios, es buscar una venta; pero todos los equipos también estudian y analizan: 25 años, un año en primera división en Uruguay, recién ahora va tener presencia en la primera división de Colombia. Nos pareció interesante porque una obligación de compra donde el jugador cumplía con el 50 por ciento de las presencias, había que hacer uso de la opción. El jugador quería un aumento, obvio, normal, meritorio, un premio por ser goleador, que se habló de palabra, pero no se dejó escrito. Me parecía que no era justo que arrancara el torneo y que el jugador no se merece estudiar la oferta, el cual es socio del club y tampoco merece que le organicen sus temas contractuales; él lo manifestó al cuerpo técnico. Hubo diálogo pero uno solo: no se vende".

Declaraciones desafortunadas por parte del presidente del Unión Magdalena...

"Es un jugador que tenemos hace 7 años, lo formamos y se lo llevamos al Unión porque tenemos una relación que es buena, aportando dos goleadores en cada ascenso; los derechos los tenemos por escrito siempre desde el mayor respeto. Yo no voy a salir hablar mal del señor Eduardo (Dávila) porque es de la edad de mi papá, pero también tengo que salir a defender los intereses normales del jugador, pero que agarre unos caminos que no son agradables y a nadie le gusta, es lo malo. Las declaraciones son desafortunadas y lo deja muy expuesto a él, en el documento está que tenemos la exclusividad de la venta y que el jugador tiene el 50 por ciento. Este es el premio a su esfuerzo, ¿tiene que quedarse amarrado? es una oportunidad fantástica para él, si quiere que se quede a vivir en el club que le hagan una oferta muy buena. Hay que hacer un buen negocio, no decir que es intransferible. Todo esto la ha afectado; él tiene contrato hasta diciembre del 2026".