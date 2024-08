Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2024-II, tras triunfo 1-0 de Medellín sobre Chicó

En la Liga BetPlay 2024-II se han tenido que jugar algunos partidos adelantados, ya que por el préstamo de varios estadios para el Mundial femenino Sub-20 de la FIFA, tendrán que ser entregados en los próximos días. Uno de los equipos que le ha tocado disputar encuentros con anticipación es Independiente Medellín.

El cuadro antioqueño, este miércoles 31 de julio, se midió al Boyacá Chicó en el encuentro por la jornada 6 del fútbol colombiano, y fue triunfo 1-0 en el Atanasio Girardot, gracias al solitario gol de Marcus Vinícius.

Por ese motivo, el DIM ya quedó con cuatro partidos disputados de la Liga BetPlay 2024-II y actualmente suma seis puntos y está en el puesto 7 de la tabla de posiciones, producto de una victoria y tres empates.

Por su lado, el Boyacá Chicó está sin puntos, ya que ha perdido sus tres primeros compromiso del campeonato.

El actual líder del fútbol colombiano es Once Caldas, con nueve puntos, los mismos que La Equidad y Atlético Nacional, quienes lo escoltan en el podio. Después está la sorpres del arranque del torneo que es Fortaleza, con siete unidades, mientras que con seis están América, Santa Fe y Medellín. Los ocho primeros los cierra el Tolima, con cuatro puntos.

1. Once Caldas (9 puntos)

2. La Equidad (9 puntos)

3. Atlético Nacional (9 puntos)

4. Fortaleza (7 puntos)

5. América (6 puntos)

6. Santa Fe (6 puntos)

7. Medellín (seis puntos)

8. Tolima (4 puntos)

9. Pereira (4 puntos)

10. Junior (4 puntos)

11. Bucaramanga (4 puntos)

12. Millonarios (4 puntos)

13. Pasto (3 puntos)

14. Águilas Doradas (3 puntos)

15. Cali (3 puntos)

16. Alianza FC (3 puntos)

17. Envigado (3 puntos)

18. Jaguares (2 puntos)

19. Patriotas (1 punto)

20. Boyacá Chicó (0 puntos)

Jugadores del Medellín Foto: Colprensa

¿Cuándo se juega la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-II?

Desde este viernes 2 de agosto y hasta el miércoles 7 del mismo mes, se disputarán los diez compromisos de la cuarta jornada del fútbol colombiano.

Viernes 2 de agosto

Millonarios vs Tolima (8:00 p.m.)

Sábado 3 de agosto

Envigado vs Fortaleza (3:00 p.m.)

Jaguares vs Pasto (5:00 p.m.)

La Equidad vs Once Caldas (7:20 p.m.)

Domingo 4 de agosto

Patriotas vs América (3:30 p.m.)

Junior vs Alianza FC (5:45 p.m.)

Cali vs Medellín (7:50 p.m.)

Lunes 5 de agosto

Nacional vs Águilas Doradas (8:00 p.m.)

Martes 6 de agosto

Pereira vs Chicó (8:00 p.m.)

Miércoles 7 de agosto

Bucaramanga vs Santa Fe (7:00 p.m.)