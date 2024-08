James Rodríguez no se puso con rodeos y habló del año en el que podría retirarse

James Rodríguez ‘rompió su silencio’ y habló de todo un poco en un en vivo con el streamer ‘Pelicanger’. Allí se refirió a la Selección Colombia y respondió a las críticas que recibió por su paso por Sao Paulo, donde no pudo tener regularidad y al final terminó rescindiendo el contrato.

Inicialmente el ‘10’ de nuestro país se refirió al tiempo en el que piensa que estará como profesional, mencionando que le queda poco tiempo.

¿En qué año piensa retirarse James Rodríguez?

“Después del Mundial de 2026 quiero ver qué pasa conmigo, si puedo jugar un año más, o si no, voy a mirar a ver. Todo depende de como me sienta”, dijo de forma contundente el mediocampista cucuteño.

Por otra parte James Rodríguez tiene confianza en el proceso que se viene haciendo con el técnico argentino Néstor Lorenzo y piensa en grande de cara al siguiente certamen orbital, y mucho más tras ser finalista en la reciente Copa América 2024.

“Pienso que Colombia puede competir por el Mundial y a una gran final podemos llegar, espero que sí. También espero llegar al Mundial con la Selección pero la veo más difícil para la siguiente Copa América”, aseguró.

Para terminar, James Rodríguez hasta hizo una broma al streamer, cuando le insistió para que le diera en exclusiva el próximo equipo al que irá tras confirmarse que no seguirá en Sao Paulo. "Me voy, para mi casa", fue la jocosa respuesta del '10' colombiano antes de irse del en vivo.

Cabe recordar que el cucuteño está sonando para varios clubes en Europa, pero con los que más ha sido relacionado es con la Lazio, de Italia, el Celta de Vigo, el Real Betis y el Rayo Vallecano, de España. De hecho, con el último fue un rumor que salió este miércoles, y pusieron como ejemplo el reciente paso de Falcao García por el cuadro de Vallecas.

Acá más declaraciones de James Rodríguez sobre su paso por Sao Paulo:

*¿Por qué decidió irse?

“A veces se dan las cosas bien y otras mal, fue una experiencia buena, me dejó aprendizajes y la verdad es que yo de lo malo siempre aprendo mucho. Quise jugar, pero cuando no se dan las cosas hay que dar un paso al costado”.

*Las críticas inspiran a James Rodríguez

“Al principio todo fue bien, me querían ver jugar pero se recibía mucho odio, a mí me motiva que me tiren hate (odio) porque hace parte del fútbol y de la vida. Ya sé que para el próximo club algunas cosas no se deben hacer".