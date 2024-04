Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024: así quedó Nacional, tras perder 0-1 con Pereira

Terminó la ilusión para Atlético Nacional. Este miércoles 17 de abril, perdió 0-1 frente a Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot, y así selló su eliminación. Ya no hay posibilidades de llegar a los cuadrangulares y deberán pensar en el segundo semestre. Ahora, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024 está para no perderse ni un solo detalle, con varios movimientos de interés.

En el caso del cuadro 'verdolaga', quedó en el puesto 13, con 20 puntos y una diferencia de gol de -1. Por otro lado, el 'matecaña' celebró por partida doble, ya que no solo se llevó la victoria, sino que, además, firmó su clasificación. Ya suma 31 unidades, con +8 en su diferencia de gol, detrás de Deportes Tolima, que es líder, con 35 puntos, y Atlético Bucaramanga, segundo, con 32 puntos.

Ahora, el movimiento más relevante en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024 tuvo a Millonarios como protagonista. Los dirigidos por Alberto Gamero derrotaron 3-2 a Junior y saltaron al séptimo lugar, donde tienen 25 unidades y una diferencia de gol de +4. De igual manera, los 'tiburones' cayeron a la octava posición, donde acumulan 25 puntos, con +2 y siguen en la pelea.

América de Cali, otro de los que está en la lucha por entrar al grupo de los ocho, tendrá acción este jueves 18 de abril, frente Deportivo Pasto. No obstante, no es el único compromiso, ya que todo iniciará con La Equidad vs. Fortaleza (4:00 p.m.) y seguirá con Partiotas vs. Independiente Medellín (6:10 p.m.). Cabe aclarar que el compromiso de los 'escarlatas' será a las 8:20 de la noche.

Acción de juego del partido de Atlético Nacional vs. Pereira, en el estadio Atanasio Girardot Twitter Oficial de Nacional

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024, tras Atlético Nacional 0-1 Deportivo Pereira

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2024

Martes 16 de abril



Envigado 0-2 Deportes Tolima

Jaguares 1-1 Deportivo Cali

Once Caldas 0-1 Independiente Santa Fe

Miércoles 17 de abril



Águilas Doradas 4-0 Alianza F.C.

Millonarios 3-2 Junior

Atlético Nacional 0-1 Deportivo Pereira

Jueves 18 de abril



La Equidad vs. Fortaleza (4:00 p.m.)

Partiotas vs. Independiente Medellín (6:10 p.m.)

América de Cali vs. Deportivo Pasto (8:20 p.m.)

Viernes 19 de abril



Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó (8:10 p.m.)