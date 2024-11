Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024, tras nueva derrota del Once Caldas

Este viernes 1 de noviembre, la Liga BetPlay II-2024 le dio inicio a la jornada número 16, con dos encuentros, en el que hubo de todo, incluidos resultados sorprendentes, que ponen cada vez más reñida la entrada a la ‘fiesta’ de los ocho.

A primera hora, Deportivo Pereira y Jaguares se enfrentaron en el estadio Jaraguay de Montería, donde Yuber Quiñones abrió el marcador desde muy temprano a favor del cuadro ‘matecaña’.

No obstante, solo segundos después,el torrencial aguacero impidió que el compromiso se desarrollara con normalidad , hecho que afectó el campo y retrasó el partido.

Jaguares vs. Deportivo Pereira. COLPRENSA.

Sin embargo, varios minutos más tarde la lluvia bajó su intensidad y ambos equipos regresaron al terreno para volver a calentar y darle continuidad al partido, que estuvo de ‘infarto’.

Hubo una acción que lo cambió todo y sucedió a los 37 minutos, cuando Yuber Quiñones decretó su doblete y 0-2 parcial a favor de Pereira, cuando solo un par de segundos antes Jaguares había errado una pena máxima.

El descuento llegó por medio de Damir Ceter a los 48’, pero no le alcanzó a los de Montería para igualar el partido.

Para cerrar la jornada futbolera de este viernes, Once Caldas y Fortaleza se enfrentaron en el estadio Palogrande de Manizales, donde, con anotaciones de Nicolás Rodríguez y Ronaldo Pájaro, los capitalinos dieron el ‘batacazo’ en condición de visitante, para ingresar nuevamente al selecto grupo de los ocho, de manera parcial.

Dayro Moreno en duelo con el Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2024. Foto: Colprensa.

La jornada continuará este sábado 2 de noviembre.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2024:

Viernes 1 de noviembre:

Jaguares 1-2 Pereira

Once Caldas 0-2 Fortaleza

Sábado 2 de noviembre:

La Equidad vs. Alianza FC (2:00 p.m.)

Envigado FC vs. Junior (4:00 p.m.)

Águilas Doradas vs. Tolima (6:30 p.m.)

Domingo 3 de noviembre:

Patriotas vs. Boyacá Chicó (2:00 p.m.)

América vs. Cali (4:10 p.m.)

Millonarios vs. Pasto (6:20 p.m.)

Bucaramanga vs. Medellín (8:30 p.m.)

Lunes 4 de noviembre:

Nacional vs. Santa Fe (8:15 p.m.)

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024:

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/mhy7DyYqr6 — José Orlando Ascencio (@josasc) November 2, 2024