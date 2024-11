Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2024: definido el primer equipo que jugará en la 'B'

La tabla del descenso entregó su primera noticia. Este domingo 10 de noviembre, en el marco de la fecha 18, se conoció que Patriotas perdió la categoría y, en el 2025, jugará en la Primera B del fútbol colombiano. Y es que su victoria 2-1 sobre Deportes Tolima no fue suficiente , teniendo en cuenta que no dependía de sí mismo y los resultados no se dieron.

El cuadro 'lancero' necesitaba que ni Envigado, ni Jaguares, quienes eran sus dos rivales directos en la lucha por salir de la 'zona roja', ganaran. Sin embargo, la 'cantera de héroes' hizo su tarea, en condición de local, en el Polideportivo Sur, y venció 1-0 a Deportivo Cali, con gol de Daniel Felipe Arcila, al minuto 49. De esa manera, respiran un poco más.

Respecto a los 'felinos', no pasaron del 0-0 frente a Alianza F.C., en el estadio Jaraguay. Razón por la que Patriotas quedó en el fondo de la tabla del descenso, sin posibilidades de salvarse, y el otro cupo se definirá entre Envigado y Jaguares, en la última jornada de la Liga BetPlay II-2024. Allí, los antioqueños visitan a Medellín, mientras que los de Montería chocan con Santa Fe, en Bogotá.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2024 (fecha 18)

20. Patriotas - 35 pts. (0.95) - 37 partidos.

19. Jaguares - 117 pts. (1.00) - 117 partidos.

18. Envigado - 119 pts. (1.02) - 117 partidos.

17. Boyacá Chicó - 79 pts. (1.04) - 76 partidos.

16. Cali - 123 pts. (1.05) - 117 partidos.

15. Alianza F.C. - 137 pts. (1.17) - 117 partidos.

14. Pasto - 153 pts. (1.32) - 116 partidos.

13. Pereira - 156 pts. (1.34) - 116 partidos.

12. Once Caldas - 157 pts. (1.35) - 116 partidos.

11. Fortaleza - 51 pts. (1.38) - 37 partidos.

10. La Equidad - 164 pts. (1.41) - 116 partidos.

9. Bucaramanga - 168 pts. (1.44) - 117 partidos.

8. Junior - 177 pts. (1.53) - 116 partidos.

7. Santa Fe - 178 pts. (1.53) - 116 partidos.

6. América - 181 pts. (1.56) - 116 partidos.

5. Águilas Doradas - 184 pts. (1.59) - 116 partidos.

4. Medellín - 189 pts. (1.63) - 116 partidos.

3. Nacional - 189 pts. (1.63) - 116 partidos.

2. Tolima - 196 pts. (1.68) - 117 partidos.

1. Millonarios - 204 pts. (1.76) - 116 partidos.

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2024



Bucaramanga 1-0 Fortaleza

Patriotas 2-1 Tolima

Envigado 1-0 Cali

Jaguares 0-0 Alianza F.C.

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2024

Domingo 10 de noviembre



Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (6:20 p.m.)

Millonarios vs. Pereira (8:30 p.m.)

Lunes 11 de noviembre