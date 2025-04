Tenso ambiente en el Pascual Guerrero; llaman "cagón" a mano derecha de 'Polilla' da Silva

América de Cali no logró imponerse como local contra Millonarios en el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2025. En un encuentro que prometía emociones y goles, el marcador terminó en un pálido 0-0 que no solo dejó un sabor amargo entre los asistentes al estadio Pascual Guerrero, sino que también provocó tensiones fuera del campo.

El resultado generó descontento entre los aficionados ‘escarlatas’, quienes no ocultaron su molestia ante un nuevo empate, el segundo consecutivo del equipo vallecaucano en liga. Sin embargo, el ambiente se tornó más tenso cuando, a través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se observa un cruce verbal entre hinchas del América y Rodrigo da Silva, asistente técnico e hijo del entrenador Jorge ‘Polilla’ da Silva.

Cruce entre el asistente técnico de América con hinchas del club

Jorge Rodrigo da Silva, asistente técnico de 'Polilla' da Silva Coprensa

El altercado se produjo cuando el cuerpo técnico se dirigía a los camerinos, donde algunos fanáticos expresaron su inconformismo, a lo que Rodrigo respondió con gestos y palabras que fueron interpretadas como una confrontación directa. La reacción no cayó bien entre los seguidores, quienes no tardaron en manifestar su descontento en plataformas digitales. “¿Qué ha ganado este cagón, que se cree con el derecho de pelearle a la hinchada?”, fue uno de los comentarios que se viralizó en redes sociales, acompañado de críticas al rendimiento y al manejo del equipo.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Jorge da Silva expresó su preocupación por el rendimiento ofensivo del equipo. “Me voy preocupado cuando las cosas no salen de la mejor manera. Pese a la juventud de Millonarios, el plantel viene ganando varios partidos, no podemos minimizar lo que hicieron. El partido lo tuvimos controlado, solo faltó la generación de juego y el gol”, señaló.

Además, agregó: “Nos preocupa la falta de gol en estos juegos. América venía convirtiendo y ahora se nos está cerrando el arco y tampoco estamos generando muchas opciones. A Holgado lo estamos llevando de a poco y 'Juanfer' nos da mucho y no estuvo. Hay aspectos que aclaran la situación, pero con lo que teníamos en cancha debimos generar más”.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali por liga?

El sábado 19 de abril, América de Cali volverá a tener acción en el rentado local. La 'mechita' se verá las caras en el estadio El Campín contra La Equidad. El encuentro está programado para las 4:00 p. m. (hora colombiana).