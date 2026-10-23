Teófilo Gutiérrez, borrado en Junior, causó polémica y dejó un mensaje; "asumo esto con humildad"

Durante la presente semana en las redes sociales y en medios de la capital del Atlántico se armó una controversia por unas palabras que mencionó el experimentado Teófilo Gutiérrez en una entrevista concedió a 'As' y en las que, sin nombrar a su entrenador en el Junior de Barranquilla, cuestionó algunos cambios de las nóminas titulares en los equipos.

"Cuando tú ganas seis puntos no puedes cambiar el equipo, papá. No puedes descompensar el equipo, tienes que darle aire, tienes que darle rodaje. Pero un equipo ganando bien, seis puntos, y vas a cambiar, chao Lola”, expresó el ídolo del barrio 'La Chinita'.

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Pues bien, ante esa situación hace algunas horas se dio a conocer el listado de convocados para el enfrentamiento de los 'tiburones' con Águilas Doradas, de este viernes a las 8 de la noche en el estadio Romelio Martínez, y no apareció el controvertido 'Teo'.

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Y posterior a esa noticia, Gutiérrez Roncancio dejó un mensaje en sus redes sociales y se excusó por lo sucedido, aduciendo que fue malinterpretado. "Familia Juniorista: Mis declaraciones fueron una reflexión general sobre el futbol, realizada días atrás. Reconozco que el momento en que se conocieron no fue el más oportuno y lamento que hayan podido generar interpretaciones que causen incomodidad. Respeto las decisiones del entrenador y asumo mi situación con humildad y profesionalismo. Mi compromiso con Junior y su gente permanece intacto. Por encima de todo, está Junior y el respeto por esta camiseta y su gente.



¿Qué dijo Sebastián Viera a la prensa barranquillera?

“Eso a mí no me incumbe (las palabras de Teo), lo que sí quiero es que los mensajes de ahora en adelante sean positivos, el que tire mensajes negativos, está atentando contra el club, acá no hay nadie más importante que el club, el club está primero, y hoy en día el que está tiene que sumar y los mensajes son para sumar, lo demás resta. En estos momentos lo que resta no puede estar”, dijo Viera antes del partido contra los antioqueños.

Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla. Foto oficial del Junior.

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Acá el listado de convocados de Junior para el partido de este viernes:

Arqueros

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1. Mauro Silveira

2. Jefersson Martínez

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Defensas

5. Daniel Rivera

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6. Jermein Peña

7. Daniel Socarras

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8. Yeison Suárez

9. Pablo Ortiz

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10. Andrés Shmalbach

Mediocampistas

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28. Guillermo Celis

29. Fabián Ángel

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30. Jesús Rivas

31. Harold Rivera

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32. Cristian Barrios

33. Yimmi Chara

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34. Bryan Castrillón

35. Kevin Pérez

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36. Joel Canchimbo

37. Deiber Caicedo

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Delanteros

9. Guillermo Paiva

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10. Luis Fernando Muriel