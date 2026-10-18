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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez recibió un emotivo homenaje por parte del Cali; puro agradecimiento

Teófilo Gutiérrez recibió un emotivo homenaje por parte del Cali; puro agradecimiento

En la previa del partido contra Junior de Barranquilla, la institución 'azucarera' tuvo un llamativo gesto con Teófilo Gutiérrez, quien fue campeón con el club vallecaucano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026
Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026
AFP

Teófilo Gutiérrez vivió un momento especial en el estadio de Palmaseca. Este domingo 18 de octubre, en la previa del compromiso entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, el conjunto vallecaucano le rindió un emotivo homenaje al experimentado delantero, en reconocimiento a su paso por la institución y a los recuerdos que dejó entre sus aficionados.

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El reconocimiento estuvo acompañado de aplausos de los miles de hinchas presentes en el escenario deportivo, quienes tuvieron la oportunidad de expresar su cariño hacia el atacante barranquillero. Como parte del homenaje, el club le entregó una placa conmemorativa y una camiseta especial, en un gesto que evocó uno de los capítulos importantes de la historia reciente del equipo.

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Teófilo, por su parte, respondió con gratitud. El futbolista levantó los brazos para saludar a los aficionados y realizó una venia, un gesto con el que correspondió al reconocimiento recibido en la que fue su casa durante una etapa importante de su carrera.

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El momento estuvo cargado de simbolismo, especialmente por lo que representa el nombre de 'Teo' para los seguidores del Deportivo Cali. El delantero hizo parte del plantel que conquistó la Liga colombiana en 2021, cuando el conjunto 'azucarero' se coronó campeón tras superar a Deportes Tolima en la final.

En aquella campaña, Gutiérrez fue una de las figuras del equipo dirigido por Rafael Dudamel y aportó su experiencia, liderazgo y talento para que el Cali consiguiera la décima estrella de su historia. Su participación resultó determinante en el camino hacia un título que permanece en la memoria de los hinchas.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Foto: Colprensa

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Vea el homenaje a Teófilo Gutiérrez previo a Cali vs Junior

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