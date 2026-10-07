Teófilo Gutiérrez, optimista con Junior: "Voy a llevar al equipo a las finales, no hay duda de eso"

En Junior de Barranquilla hay confianza y la fe está intacta, pese a que muchos ya lo dan por eliminado. El vigente bicampeón de la Liga BetPlay ocupa la casilla 17 en la tabla general con nueve puntos en once compromisos disputados, muy lejos del grupo de los ocho mejores. Pero pese a que el panorama es complejo, en las toldas del 'tiburón' insisten en que todavía hay vida, hay con qué dar la pelea. Esas fueron las palabras de Teófilo Gutiérrez.

El experimentado delantero del elenco 'rojiblanco' habló este miércoles con la prensa sobre el presente del club, que viene de perder 3-1 con Bucaramanga. Gutiérrez Roncancio es optimista y asegura que volverán al triunfo para enderezar el camino.

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"Nadie está clasificado. Hay unos más cercas que otros, pero nadie aún seguro. A veces los primeros que clasifican son los primeros que salen eliminados. Pasa en Mundiales, en la Champions, no solo en Colombia. Nosotros tenemos que estar tranquilos, ganar el domingo e ir partido a partido. Estamos a la espera de poder ganar nuevamente y tomar la senda que necesitamos para seguir peleando”, dijo en primera instancia el número '29' del cuadro barranquillero.

Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026 AFP

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'Teo' complementó que Junior se ha levantado de momentos más duros y se aferró a la resiliencia, la clave en los últimos dos campeonatos del conjunto de la capital del Atlántico. Igualmente, resaltó que tienen partidos pendientes como locales y que serán importantes para lograr ese objetivo. Realizó sus propias cuentas.



"El mayor logro de este equipo en los últimos dos campeonatos ha sido la resiliencia. Este equipo se ha levantado en los peores momentos y ha logrado títulos cuando nadie daba un peso por nosotros. Este Junior es un equipo que sabe remontar y que llega fuerte a las finales. Vamos a intentarlo nuevamente. Nosotros tenemos uno o dos partidos menos que los que están arriba. Ganando esos dos juegos nos trepamos al noveno puesto. Y ya cuando nos metamos va a ser difícil que nos saquen. Estos dos partidos que vienen de local van a ser muy importantes. Los rivales no quieren que Junior esté en los ocho, lo han manifestado, y eso es imprudente, porque nos eleva el rendimiento", añadió.

Por último, el exjugador de River Plate y Sporting Lisboa precisó el por qué de ese optimismo y que asumirá el liderazgo en este punto crítico para el Junior.

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"En estas instancias del campeonato me toca tomar las banderas a mí y voy a llevar a mi equipo a las finales, no tengo duda de eso. Hay un gran grupo y un muy buen entrenador. ¿Qué me mantiene optimista hoy? Que siempre hay otra página que escribir, y yo quiero escribirla en mi historia… y la voy a escribir. Tenemos un gran equipo y una gran afición, y esta afición cuando quiere que Junior clasifique lo hace, lo empuja. Todo el juniorismo quiere que vayamos a las finales y lo vamos a lograr. Y lo sé porque siento que no todo lo estamos haciendo mal, hay cosas buenas y nos vamos a aferrar a ellas", concluyó.

🎙️ "Nuestro propio orgullo nos debe llevar a jugar bien"



⚽️ Teófilo Gutiérrez, en rueda de prensa pic.twitter.com/GByXn82b2v — Cuid Sports (@cuidsports) October 7, 2026