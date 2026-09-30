James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez alegaron y se encararon en Nacional vs. Junior

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez protagonizaron una fuerte discusión, en medio del partido que Atlético Nacional enfrentó al Junior de Barranquilla en la noche de este miércoles en el estadio Atanasio Girardot.

Acá el VIDEO de la discusión entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez:

🔥 ¡James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez con un duelo aparte! #LALIGAxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/xIbOYlMfLr — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026