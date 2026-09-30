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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez alegaron y se encararon en Nacional vs. Junior

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez alegaron y se encararon en Nacional vs. Junior

Tanto en el primer tiempo, como en la parte complementarios se observaron cruces entre los experimentados James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez. No fueron amonestados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, en Nacional vs. Junior.
James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, en Nacional vs. Junior.
Foto captura de video de pantalla

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez protagonizaron una fuerte discusión, en medio del partido que Atlético Nacional enfrentó al Junior de Barranquilla en la noche de este miércoles en el estadio Atanasio Girardot.

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Acá el VIDEO de la discusión entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez:

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