Teófilo Gutiérrez silenció El Campín; marcó golazo en Millonarios vs. Junior

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026, Junior se puso en ventaja sobre Millonarios con un golazo de Teófilo Gutiérrez.

A los 27 minutos, Cristian Barrios eludió a varios rivales en el medio campo y lanzó un pase en profundidad por la banda izquierda. Yeison Suárez controló y metió una pelota milimétrica dentro del área que 'Teo' mandó al fondo de la red con su pierna derecha.

Vea el gol de Teófilo Gutiérrez en Millonarios vs. Junior