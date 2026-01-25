Teófilo Gutiérrez silenció El Campín; marcó golazo en Millonarios vs. Junior

Publicidad
En el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026, Junior se puso en ventaja sobre Millonarios con un golazo de Teófilo Gutiérrez.
A los 27 minutos, Cristian Barrios eludió a varios rivales en el medio campo y lanzó un pase en profundidad por la banda izquierda. Yeison Suárez controló y metió una pelota milimétrica dentro del área que 'Teo' mandó al fondo de la red con su pierna derecha.
Vea el gol de Teófilo Gutiérrez en Millonarios vs. Junior
🚨🇨🇴 | GOAL: TEOFILO GUTIERREZ OPENS THE SCORING FOR JUNIOR!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 25, 2026
Millonarios 0-1 Junior.
pic.twitter.com/PQz6OGm4lG