SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez silenció El Campín; marcó golazo en Millonarios vs. Junior

Teófilo Gutiérrez silenció El Campín; marcó golazo en Millonarios vs. Junior

El delantero Teófilo Gutiérrez abrió la cuenta y puso en ventaja al Junior, en el juego contra Millonarios por la fecha 2 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Teófilo Gutiérrez, capitán de Junior de Barranquilla, en un partido de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa

