“Tolima vs Nacional es una final complicada, pero pareja; dos equipos con buen juego”

Se acabó la espera, comienza la definición del título de la Liga BetPlay 2024-II entre Deportes Tolima y Atlético Nacional . Este miércoles, el estadio Manuel Murillo Toro recibe el partido de ida de la final del fútbol colombiano, en este segundo semestre.

Por eso, en Gol Caracol, en la previa de este encuentro entre 'pijaos' y 'verdolagas' hablamos con un referente que tuvo el cuadro de Ibagué y que además también jugó en el elenco paisa: John Charria. El vallecaucano fue goleador con la casaca vinotino y oro y de paso campeón en 2003.

¿Cómo cree que llegan Tolima y Nacional a esta final?

“Yo veo a Tolima como siempre, un equipo que ha hecho las cosas bien durante todo el torneo. Me parece que lo toma en las finales con una curva ascendente y eso le va a hacer mucho más fuerte a la final. Lógico, sabemos que Nacional es un equipazo, viene jugando muy bien, tiene grandes jugadores, tiene recambio. Entonces es una final complicada, pero me parece que está muy pareja. Los dos equipos tienen muchos argumentos y bueno, ahí como se dice, en estas finales no se juegan, sino que se ganan. Entonces, me parece que el equipo que cometa menos errores, es el que va a lograr el título”.

¿Qué es lo que más le gusta de este Deportes Tolima?

“Que es un equipo que de pronto de visitante no se mete atrás y contragolpea, siempre trata de tener la pelota. Eso lo hace mucho más constante en su juego, lo hace que de pronto no está limitándose a lo que haga el rival. Es un equipo serio, solidario desde la cancha con jugadores que quieren lograr algo, que quieren ganar el título entonces eso es muy importante en una final”.

Tolima-Nacional, astrólogo dijo quién ganará la final. Foto: Tolima SA.

Publicidad

¿Y de Nacional que es lo que destaca?

“Bueno, no; Nacional tiene la nómina de grandes jugadores que están acostumbrados a jugar finales y el plantel tan rico que tiene hace que de pronto no te salen las cosas como quieres, pero en el banco tienes ese jugador que te pueda ayudar y te puede marcar diferencia. Entonces, si bien el nivel que ha tenido ha sido superlativo, a veces también en las finales se dio mucho más, es un equipo que se entrega, que sabe a qué juega y tiene claro lo que es su ADN. Lo demostró en la final con América que mira que cuando fue superado, no se desesperó, manejó y aguantó, entonces es un equipo que, como te dije, ambos tienen sus argumentos”.

¿Cómo ve a los ‘cerebros’ de ambos equipos, Edwin Cardona y Yeison Guzmán?

“Imagínate, qué podemos decir de Cardona. Selección Colombia, ha triunfado donde ha ido. Sabe jugar este tipo de finales, su experiencia la demuestra en el campo. Bueno, Guzmán es el jugador que a todos nos gusta, que es desequilibrante, que siempre quiere la pelota, que le gusta el gol, que se echa el equipo al hombro, entonces son dos figuras para disfrutar. Pues nosotros siempre le hacemos fuerza al Tolima, pero que gane el mejor, me parece que los dos tienen argumentos y estamos hablando de los dos mejores equipos del campeonato, me parece que es una final justa”.

Tolima vs Nacional - Foto: Colprensa

Publicidad

¿A los técnicos jóvenes cómo los ve?

“Sí, se le nota el trabajo, se nota que quieren, técnicos que a pesar de la juventud, yo creo que han mostrado grandes argumentos en este semestre, no muestran de pronto algo diferente a lo que nos veníamos acostumbrados. Estos técnicos son más arriesgados, quieren ir al frente, quieren imponer más dinámica en el juego y eso se nota, se nota en sus equipos”.

¿Cree que Nacional puede llegar con más desgaste que Tolima?

“Sí, puede eso jugar a favor o en contra dependiendo como lo trabajé en el plantel como te lo digo, son jugadores que se han acostumbrado a eso. Me parece que se puede notar un poquito, pero todo va a depender de prácticamente el resultado y cómo se ven los partidos. Contra América fueron dos partidos exigentes, me parece a mí, América exigió mucho a Nacional y se notó de pronto, al final, en el segundo tiempo acá en Cali, me parece que se notó un poco que Nacional aguantó mucho, bajó, pero que una final, independientemente de si estás cansado o no, te juega con el alma, con el corazón. No creo que le vaya a costar a Nacional esa final. Tolima, ese descanso, como te digo, puede ser beneficioso".