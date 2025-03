"Un día iba a saludar a Falcao García, pero me sacaron de la sede de Millonarios"

El exarquero y campeón con Millonarios , Nelson Ramos, habló con Gol Caracol sobre el presente del club 'embajador' y una inusual anécdota cuando trató de conocer a Falcao García.

Nelson Ramos fue el guardián del arco 'albiazul' durante cuatro años, donde consiguió conquistar la Copa del 2011 y la Liga del 2012 con el técnico Hernán Torres. El arquero nacido en Popayán es muy recordado en la hinchada 'embajadora' por su experiencia y valor bajo los tres palos, en su paso por el conjunto de la capital.

En entrevista con Gol Caracol, Nelson contó una inusual anécdota del día que trató de conocer a Falcao García tras haber sido contratado por Millonarios "Un día tenía la posibilidad de ir a saludar allá al entrenamiento, pero desafortunadamente no estaba y además me sacaron; no podía estar allá, ni modo, de poderlo ver o saludarlo", declaró el exarquero de Millonarios.

Además, dio su punto de vista de lo que representa 'El Tigre' no solo para el club sino para el país, tras su estar envuelto en polémicas en las últimas semanas con Millonarios "yo creo que me reconoce por tema de Selección Colombia, él es una persona muy profesional, le debemos reconocimiento, ha sido un profesional para jugar y entrenar, lo admiran los equipos contrarios y él aporta para el club, debe tenerse más en cuenta por su fútbol y por todo lo que le ha dado a Colombia".

X @MillosFCoficial

Así mismo, opinó lo que representa la hinchada de Millonarios y lo exigente que son en cuanto resultados "es un equipo con gran historia, es uno de los equipos más grandes de Colombia y del mundo, al hincha decirle que hay que tener un poco de paciencia. A nosotros, por ejemplo, no nos esperó, a pesar de llevar varios años económicamente mal, situaciones adversas que tuvimos los jugadores, sin camerino, buscando canchas para entrenar, a ellos poco les interesaba, les interesaba el fin de semana que Millonarios ganara, afortunadamente volvimos a semifinal, ganamos copa, estrella, pero el hincha no sé hasta cuando espere, el técnico cuando llega tiene que asumir eso", afirmó el nacido en Popayán.

Nelson, concluyó contando cómo fue su relación con David González cuando fueron compañeros de equipo en Independiente Medellín "siempre fue una persona muy seria en su trabajo, muy responsable cuando le tocó, él estuvo en Europa y tiene una gran idea, pero no he vuelto hablar últimamente con él".