"Un día me fui a darle puños a Camilo Vargas": historias del camerino en Santa Fe

Una de las mejores épocas de Independiente Santa Fe , en los últimos años, fue entre 2012 y 2016. En aquel entonces, no solo ganaron tres ligas y tres Superligas, sino que, además, se coronaron campeones de la Copa Sudamericana y Suruga Bank. Y es que la nómina que tenían estaba llena de jugadores de alta calidad, empezando por su arquero, Camilo Vargas.

El guardameta bogotano debutó profesionalmente en el 'cardenal', convirtiéndose en capitán con el paso del tiempo. Allí, estuvo entre 2007 y 2014, compartiendo con varios futbolistas, entre ellos, Wilder Medina. El exdelantero estuvo en el club 'león' en dos etapas: 2013 y, posteriormente, luego de un corto paso por Barcelona de Ecuador, regresó en el 2014.

Sin embargo, la relación entre el guardameta y el exatacante no era la mejor y así lo contó el propio Wilder Medina, en el programa 'Se Dice de Mí', de Caracol Televisión, en la emisión del sábado 1 de marzo. Allí, reveló que incluso se fueron a los golpes y que estuvo a punto de hacer una "locura", la cual, por fortuna y cosas de la vida, no terminó sucediendo.

"No lo llevaba muy bien porque, quizá por la personalidad de él, llegaba, no saludaba, solo a tres o cuatro y los demás, no, pero no le dije nada. Y ese día que perdimos una final, yo entré llorando y entró Camilo Vargas diciendo ‘no, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada’ y como que se me vino todo y me fui a darle puños", contó de entrada el exfutbolista.

Y es que el propio César Pastrana, quien era el presidente de Independiente Santa Fe en ese entonces, recordó que "llegó un momento donde se salió de control y tuvo problemas y dificultades con el grupo". Pero los puños que le dio fueron el inicio de algo peor. "En un punto yo dije: ‘le meto un tiro a ese muchacho y le acabo su carrera en el fútbol'", dijo Wilder.

Camilo Vargas, arquero bogotano, cuando atajaba en Independiente Santa Fe AFP

"No me importaba nada. Así me toque irme para la cárcel, yo lo pago, no pasa nada; imagínese lo que hacía el licor y las armas y más que yo ya tenía un pasado", añadió Medina Tamayo. Finalmente, nada de eso sucedió y el protagonista de la entrevista dio a conocer los detalles de la historia y cómo terminaron las cosas, siendo consciente de que era absurdo.

"Don César Pastrana, me llama y me dice: '¿Cómo está? Usted ya llegó tarde al entrenamiento, usted está tomado, vaya descanse, yo voy a presentar su carta de renuncia, no vaya a salir a los medios porque lo van a buscar, solo diremos que viene lesionado y no puede terminar la temporada'. Y así fue", puntualizó Wilder Medina sobre su final en Santa Fe.

"¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llegado al entrenamiento? Yo con esa rabia que llevaba, con tragos encima y demás, yo lo hubiera cometido y hubiera dejado a la selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en este momento, que es el titular", sentenció el exdelantero que, en la actualidad, tiene 44 años y juega en el equipo aficionado La Acadé F.C.