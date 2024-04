Marlon Aldair y Marlon Júnior Torres, la historia de los hermanos que chocarán en Alianza vs. Tolima

El viernes 29 de marzo quedará en la memoria de la familia Torres. Alianza F.C. y Deportes Tolima, jugarán por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2024, en el estadio Armando Maestre Pavajeau y, allí, los hermanos Marlon Aldair, defensa del cuadro 'pijao', y Marlon Júnior, delantero del club de Valledupar, se enfrentarán en cancha. El sueño de todos se hará realidad.

Ambos nacieron en Barranquilla y, de igual manera, iniciaron su formación en las divisiones menores de Atlético Nacional. Eso sí, el destino quiso que cada quien emprendiera vuelo a otras ciudades y, ahora, puedan chocar en una cancha a nivel profesional. Y es que no era fácil que se diera, debido a la diferencia de edad entre uno y otro, son seis años los que hay.

En el caso de Marlon Aldair Torres, tiene 27 años, mientras que su hermano Marlon Júnior recién va por los 21. Por eso, las carreras de los dos han sido diferentes. Si hablamos del más joven, debutó en 2021, cuando el conjunto 'verdolaga' decide prestarlo a Fortaleza. Después vistió la camiseta del Bogotá F.C., y, en el 2024, luego de destacarse, Alianza F.C. lo fichó.

Poco a poco, ha ido sumando minutos, hasta el punto de ganarse la titularidad en el frente de ataque. Mientras que lo del mayor de esta dinastía es para enmarcar. Jugó en Leones, Atlético Bucaramanga, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima. Además, fue campeón dos veces con la institución 'escarlata', donde es amado por toda la afición.

Así las cosas, Marlon Aldair, al ser el de más experiencia, se ha encargado de guiar a su hermano menor. En entrevista con Gol Caracol, contó algunos detalles de esta relación que espera dar sus frutos en el fútbol porque, como él mismo lo dice, "nos parecemos y es un muchacho trabajador". Ahora, también pide una ayuda extra de sus excompañeros y amigos.

Marlon Torres, jugador de Deportes Tolima, marca a Leonardo Castro, en partido frente a Millonarios Archivo de Colprensa

¿Cuál es su rol en esta relación de hermanos?

"Uno siempre trata de darle lo mejor a quienes vienen detrás de uno y más, en este caso, a mi hermano. A veces, de joven, uno no escuchaba lo que le decían los mayores, entonces ya esta posición en la que estoy, para evitar ello, lo que hago es buscar la manera de decirlo mejor, que logren entenderlo, ponerse al mismo nivel y que logren comprender el mensaje".

¿Qué tan complicado es estar en el mundo del fútbol?

"No es sencillo y, justamente, de eso intento hablarle mucho. En el fútbol, se aprende de todo, de buenas y malas cosas, y se rodea de buenas y malas personas también. Se vive y se aprende de todo un poco. Entonces le hago énfasis en ello, se trata de transmitírselo con el fin de que pueda seguir por el camino de esta linda profesión, que siempre fue el sueño".

¿Cómo se lleva con Marlon Júnior?

"Muy bien, tenemos mucha cercanía y hasta me atrevo a decir que es el consentido de la casa por todos (risas). Cuando se termina un partido, hablamos un poco y ya después, al segundo día, lo hacemos con más calma, profundizando en lo que va pasando, lo que hay por mejorar, en fin. Intentamos hacerlo a nuestra manera, en los términos que sabemos y todo".

¿De qué manera lo toma él?

"De la mejor posible. Él lo entiende, es un muchacho que sabe escuchar, capta el mensaje muy rápido, entiende cada una de las cosas que se le dicen y es fácil explicarle todo. Nunca pone problema; sabe que lo que se le dice es en beneficio de su carrera. Además, el fútbol es su vida, siempre lo ha sido y ya en la profesional, pues mucho más. Capta el mensaje".

Marlon Júnior Torres (abajo, segundo de izquierda a derecha), titular con Alianza F.C., en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

¿Cuál consejo le daría a su hermano y que le hubiera gustado recibir a usted de joven?

"No meterse tanta presión, por el simple hecho de ser uno de los más jóvenes del plantel, sino que haga lo que sabe, que es jugar, disfrutar del momento, la cancha y vivir la experiencia. A veces, cuando uno está joven y hay un plantel mayor, se hace difícil encajar o integrarse. Así que haga lo que sabe, ya que por algo está donde está, Alianza F.C., un buen equipo".

¿Pide alguna ayuda extra de conocidos en el plantel?

"Claro (risas). Allá, hay buenos amigos, entonces les digo que aconsejen al pelao, que saben la clase de persona que soy, entonces que me lo guíen. De hecho, me han dicho que es parecido a mí. Le pido el favor a Michael (Rangel) y a Sherman (Cárdenas), que lo lleven de la mano. También al entrenador físico, y están tranquilos con el muchacho, gracias a Dios".

¿Cómo ve a Marlon Júnior, en lo que va de carrera?

"Es una persona seria, que le gusta trabajar, escucha y aprende. Además, somos muchos los que lo estamos guiando, así que eso ayuda. Le he dicho cosas que, a su edad, no me habían dicho, para que vaya más rápido. Se siente con confianza y eso lo demuestra al hacerse un lugar. Ahora, debe entender que a veces estás arriba y después abajo, en el fútbol".

Ahora son rivales, pero, ¿Serán compañeros?

"Es el sueño que tenemos todos, tanto él como yo, y, en general, en la familia. Por fortuna, él ya dio ese salto de calidad y por el que tanto luchó que era convertirse en profesional y jugar en Primera División. Así que esperar cómo se van dando las cosas. Ojalá que podamos compartir vestuario pronto. Por ahora, cada uno enfocado en sus clubes y dándolo todo".