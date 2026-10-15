Escándalo en el deporte; tenista fue suspendido durante 24 años por amaño de partidos

La Agencia Internacional de integridad del Tenis (ITIA) ha suspendido al tenista serbio Stefan Milicevic durante 24 años y le ha impuesto una multa de 70.000 dólares, por infracciones graves de las normas anticorrupción del tenis, al reclutar jugadores para amañar partidos.

La ITIA ha inhabilitado al balcánico, de 29 años, que creó una red de corrupción según una investigación que detectó la manipulación de seis partidos, cinco de ellos con él como jugador junto a otros tenistas.

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La sanción para este jugador, que alcanzó su mejor puesto en agosto del 2014, el 1338 del mundo entró en vigor el pasado 9 de octubre.

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Además de amañar seis partidos, intentó manipular otros tantos entre 2022 y 2024.



Milićević también fue acusado de reclutar o intentar reclutar a varios jugadores profesionales como parte de una red corrupta durante el mismo período, lo que resultó en que otros jugadores amañaran partidos. La sanción acabará el 8 de octubre del 2050.