Lluvia de críticas para Michael Olise por su expulsión en Bayern Múnich; ¿viene otra sanción?

El Bayern Munich de Alemania tuvo una jornada compleja de Champions League, luego empatar 3-3 en su visita al exótico Viking de Noruega. El juego, que contó con lluvia de goles, entre ellos el del colombiano Luis Díaz, se vio marcado y desequilibrado por la expulsión de Michael Olise para los bávaros.

El habilidoso extremo francés ha sido uno de los más elogiados gracias a su gran capacidad para anotar golazos y además dar brillantes asistencias, sin embargo, en esta ocasión estuvo en el ojo del huracán y una leyenda del Bayer lo criticó.

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Se trata del exdelantero Lothar Matthäus, quien habló sobre el exCrystal Palace en el portal alemán 'Bild'. "Eso fue tarjeta roja. Al final, no solo se perjudicó a sí mismo, sino sobre todo al equipo, ya que, tras haber tenido un claro control del partido en la segunda mitad, tuvo que ceder ese control", dijo de entrada.

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Y es que para el mítico jugador, Olise tuvo una gran lección de cara al futuro de su carrera. "Se sabe que él puede decidir partidos por sí solo. Entonces, naturalmente, se intenta por todos los medios sacarlo de su ritmo. Ese es el siguiente paso que debe dar: aprender a lidiar con estas provocaciones, especialmente las dirigidas a él", añadió sobre la expulsión.



Por último, en la prensa se especulaba que el Bayern podría considerar castigarlo económicamente, hecho que la leyenda alemana no ve necesario. "Lothar considera que no es apropiado imponerle una multa a Olise", contó el citado medio.

Michael Olise acumula 9 partidos disputados con el Bayern Múnich en la temporada 2026-27, con un total de 733 minutos en cancha. El atacante francés ha participado en cuatro competiciones: Bundesliga, Champions League, Supercopa de Alemania y Copa de Alemania. En la liga alemana suma cinco apariciones y 393 minutos, mientras que en el torneo europeo registra dos encuentros. Además, ha disputado la Supercopa y un partido de copa.