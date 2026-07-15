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Gol Caracol  / Golazo de Lautaro Martínez; Argentina pasó a la final del Mundial 2026 tras 2-1 sobre Inglaterra

Golazo de Lautaro Martínez; Argentina pasó a la final del Mundial 2026 tras 2-1 sobre Inglaterra

El 'Toro', quien entró desde el banquillo, logró encontrar el agónico gol de la remontada, para poner a soñar a los argentinos con una nueva final. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Argentina vs Inglaterra
Argentina vs Inglaterra
AFP

El delantero del Inter de Milán destrabó el partido entre Argentina e Inglaterra, desatando la locura no solo en las gradas, sino en el banquillo de la 'albiceleste'.

Todo ocurrió en el tiempo de adición (90+2'), cuando la vigente campeona atacó con todo. El balón le terminó quedando a Lionel Messi por el costado derecho, quien metió un centro al corazón del área, y allí en medio de los centrales, se elevó Lautaro Martínez que con un certero cabezazo venció a Pickford, y marcó el 2-1.

Vea la jugada acá:

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