"Cuando Gustavo Puerta llegó a Racing de Santander era un desconocido; recaló casi de una carambola"

El exquisito fútbol de Gustavo Puerta lo conoció el globo terráqueo en lo que fue el Mundial 2026. El volante fue una de las gratas revelaciones que dejó el periplo de la Selección Colombia en la cita orbital en tierras norteamericanas.

Tiempista, corrector y visión de juego; fue todo un ‘kaiser’ en ese mediocampo de la ‘tricolor’. Su primera Copa del Mundo, a sus 22 años, estuvo muy productiva en lo individual, y revalidó el por qué Néstor Lorenzo apostó para que él fuera la dupla con Jefferson Lerma.

Además, su gran Mundial ‘redondeó’ lo hecho en su club: Racing de Santander, al que ayudó con su talento para que en la temporada 2026/2027, juegue en Primera División de España. Lo curioso es que antes de que Puerta Molano arribara al elenco de Cantabria, en territorio ‘ibérico’ poco y nada conocían de él, era un completo desconocido. Eso sí, hubo una persona que decidió apostarlo todo, el director deportivo de Racing de Santander, Chema Aragón.

Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

Sin duda que el directivo no se equivocó en su elección, con la apuesta en Gustavo Puerta, que "recaló casi de carambola", pero que hoy en día es de esos jugadores que encabeza titulares en los principales diarios del mundo. En Gol Caracol le contamos una curiosidad de cómo se gestó el traspaso del que fuese el capitán de la Selección Colombia Sub-20 en Racing de Santander, en el 2025.



"Cuando Racing de Santander fichó a Gustavo Puerta muy poquitos habían escuchado su nombre. Fue una auténtica sorpresa que recaló casi de una carambola en Santander, porque el Hull City, el equipo inglés de la segunda categoría en el que militaba, lo quería comprar, pero debido a una sanción, no pudo hacerlo. El Bayer Leverkusen intentó traspasarle a Rusia, pero debido a los embargos internacionales, Alemania no podría realizar negocios con un equipo ruso y todo quedó varado", relató Fran Díez, periodista de 'Onda Cero' en charla con este portal.

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El comunicador español que sigue toda la actualidad del club cántabro continuó con su historia precisando: "Y Gustavo Puerta veía que iba a comenzar el campeonato y no tenía equipo. Y fue ahí que surgió el Racing. Chema Aragón, el director deportivo, sí lo conocía; lo conocía especialmente como capitán de la Selección Sub-20 de Colombia y apostó muy fuerte por él. En el momento en que supo que existía la posibilidad de tener a Gustavo Puerta, paralizó todas las operaciones que tenía en marcha, y decidió esperar y apurar por Gustavo Puerta. Racing pagó una cantidad muy pequeñita por el 50% de su pase y le ofreció esa posibilidad".

Fran Díez terminó por contar en esta historia poco conocida del fichaje de Puerta en Racing de Santander, que si bien no llegó con el cartel de figura, con sus actuaciones en la última temporada y lo hecho en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, lo ha puesto en el radar de clubes importantes del 'viejo continente'. En la escuadra cántabra confían en poder quedarse más tiempo con su talento.

Gustavo Puerta, volante colombiano de Racing de Santander. Getty Images.

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"Era un desconocido en España. Evidentemente había jugado esa temporada, lo había hecho bien en la segunda categoría inglesa, pero no tenía ese cartel en Europa de figura, y aquí en Racing, aunque haya sido en Segunda División y consiguiendo el campeonato, sí que ha despertado la atención de los grandes equipos europeos, y su Mundial, al final, ha dado la razón a todos esos ojeadores que decían que iba a otro nivel, y evidentemente, así era porque con los mejores del planeta, Gustavo Puerta ha rendido igual que venía haciendo aquí en el Racing de Santander", concluyó.