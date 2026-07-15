"No ha sorprendido el nivel de Gustavo Puerta en el Mundial con Colombia; lo hizo extraordinario"

Extraordinaria, así ha sido la última temporada de Gustavo Puerta no sólo a nivel de clubes con Racing de Santander, sino que fue una de las gratas revelaciones dentro de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Su fútbol dinámico, entrega y visión de juego resaltó en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

En la Copa del Mundo, Puerta se lució y en el club cántabro celebraron cada uno de sus logros como si fueron suyos. La ciudad de Santander, en España, se tiñó de amarillo, azul y rojo, con cada juego de Gustavo en el magno evento deportivo. Eso sí, hubo lamento cuando la 'tricolor' quedó eliminada en los octavos de final.

"Cantabria ha sido colombiana durante este Mundial, y aquí se ha animado especialmente a la Selección Colombia por la presencia de Gustavo Puerta, futbolista del Racing. Todo el mundo ha estado muy orgulloso y muy satisfecho por el rendimiento que ha dado, no ha sorprendido porque el mediocentro racingista ha hecho una gran temporada, y todos confiaban muchísimo en que podía ofrecer un rendimiento extraordinario con su selección. Aunque también nos hemos llevado un palo, una desilusión, por esa eliminación en los penaltis ante Suiza. Pero Gustavo Puerta ha hecho un Mundial extraordinario, y todos yo creo, que estamos muy contentos de lo que ha ofrecido, y evidentemente, esto ha generado también muchísimo interés de muchos clubes por su figura", esas fueron las palabras de Fran Díez, periodista de 'Onda Cero Cantabria, en charla exclusiva con Gol Caracol.

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander. Foto: Getty Imágenes

¿Qué es lo que más destaca de lo mostrado de Gustavo Puerta tanto en Racing de Santander como en el Mundial con la Selección Colombia?



"En este Mundial hemos visto a un Gustavo Puerta muy parecido a lo que hemos observado durante toda la campaña en Racing de Santander. Quizás, con Colombia ha jugado algo más escorado a banda, y en el Racing como centrocampista, ya sea 'box to box', con mucha llegada a las dos áreas, con mucho recorrido, o también quedándose un poco como ancla en algunos partidos, pero hemos visto a un Puerta, sobre todo, que es un ganador de duelos, que deja siempre el 'recado' que decimos aquí en España en cada jugada; muy combativo. La verdad que hemos visto al Gustavo Puerta que se hace el jefe de los centros del campo durante los partidos, y eso ha sido muy importante en Racing, dando equilibrio durante toda la temporada, y por eso se ha conseguido el campeonato de la segunda división y el ascenso a la máxima categoría 14 temporadas después de haberla perdido. Ha sido un jugador muy importante dentro de lo que es la segunda división del fútbol español, que es una de las competiciones también más valoradas en Europa, aunque sea la segunda; este año ha tenido un nivel extraordinario esta categoría, y Gustavo Puerta ha brillado en ella, y eso es muy importante y hay que destacarlo".

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¿Qué significa Gustavo Puerta para Racing de Santander y los hinchas del club?

"Para Racing, Gustavo Puerta ha sido muy importante esta temporada, ha sido el 'kaiser' en el centro del campo, ha dado equilibrio al equipo, ha sido un jugador importantísimo. No podemos decir que sea la figura de este Racing porque está Iñigo Vicente, que ha sido el máximo asistente de la Liga, que es un jugador muy vistoso, con mucha facilidad para dar pases de gol, o Andrés Martín, que ha sido uno de los máximos goleadores de la competición. Pero Gustavo Puerta lo que hacía era ser el trabajador de un equipo de fantasía, que ha hecho muchísimos goles y que ha jugado muy bien al fútbol, que ha llamado la atención en toda Europa, no sólo ya en España, por el fútbol que practicaba, por ese racionalismo; una manera de jugar bastante peculiar", dijo Díez.

Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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Y añadió: "Gustavo Puerta ha sido importantísimo. Aquí se le quiere mucho, es un futbolista que sólo ha estado esta temporada, que ha sido más o menos tímido, pero también muy querido por la afición, y evidentemente, nadie quiere que salga, pero todos son conscientes del nivel, la talla mundial que tiene y todo el interés que ha despertado su presencia también en el Mundial. Ha sido un jugador muy importante y se ha ganado el respeto y el cariño de todos sus compañeros y de la afición del Racing de Santander".

Alguna anécdota o curiosidad de Gustavo Puerta y su periplo en Racing de Santander...

"Ha sido un año muy especial para Gustavo Puerta, que llegó a última hora también por todos los problemas que tuvo para salir del Bayer Leverkusen; los problemas burocráticos con ese fichaje fallido en Rusia, no se pudo quedar en Inglaterra. Y al final, pues llegó a Santander de pise corriendo, se adaptó muy rápido, salvo el primer partido, en el resto, ha rendido a un nivel extraordinario", sostuvo.

"Y como anécdota, sobre todo, que se casó en el ayuntamiento de Santander con su pareja, que además, le pidió matrimonio con un anillo que había traído de Colombia, porque él tiene allí negocios de joyería, y lo hizo en una estación de esquí que tenemos aquí en Cantabria; había nieve, y con la rodilla a la nieve, pues se hincó y le pidió matrimonio a su esposa. Además, de todo lo bonito que ha sido la temporada deportiva con el ascenso, ha sido un año completo, con una hija y con matrimonio; y después, ha destacado en el Mundial, una lástima la eliminación de Colombia, pero ha hecho un gran mundial la selección 'cafetera'", concluyó el comunicar español.

Gustavo Puerta con la Selección Colombia afp