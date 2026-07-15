Lautaro Martínez emocionado por clasificar a Argentina a la final; "siempre soñé con hacer este gol"

Lautaro Martínez afirmó visiblemente emocionado que siempre soñó con hacer un gol como el que logró este miércoles en el descuento para dar a Argentina el pase a la final tras vencer a Inglaterra por 1-2.

"Muy fuerte esto, es muy fuerte", comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista a pie de campo después de la victoria, en la que apenas podía contener las lágrimas.

Martínez, que anotó el segundo tanto en el descuento, destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeras botas de fútbol, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banquillo.

"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar", agregó.



Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina Fotografías de: AFP

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Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó "más tranquilidad para mover la pelota".

"Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo", sentenció el delantero.

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España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.) a partir de las 21.00 CET (-2 GMT).

Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 23.00 CET (-2 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.