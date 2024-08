Mamá habló del retiro de Linda Caicedo; dijo qué hará la delantera cuando deje el fútbol

Linda Caicedo es una de las figuras de la Selección Colombia y por supuesto de su club, el Real Madrid, de España, algo que la ha puesto en consideración entre las mejores futbolistas del mundo, por su calidad, regates, desequilibrio y velocidad.

Aunque apenas tiene 19 años, la talentosa jugadora nacida en Villa Gorgona es muy centrada, siempre se le ve con disciplina y enfocada en su carrera, pero más allá de eso es una mujer que sabe que ser futbolista profesional no será para toda la vida y eso lo ha hablado con sus padres.

¿Qué hará Linda Caicedo cuando se retire del fútbol?

Su madre, Herlinda Alegría, en una entrevista con ‘Todo en Deportes Internacional’, confesó lo que le ha dicho Linda sobre su futuro cuando ‘cuelgue los guayos’, algo para lo que aún falta, pero que ya planifica con anticipación.

“Todos los días, en nombre de Dios, cuando esta en los torneos no juega un partido sin pedir la bendición, es lo más importante. Ella me dice que ella quiere estudiar para ser técnica, porque dice que si deja de jugar siempre quiere estar en el fútbol, ese es el sueño de ella”, fueron las palabras de la mamá de la ‘crack’ nacida en el departamento de Candelaria, en el Valle del Cauca en charla con el citado medio.

Linda Caicedo salió con problemas físicos contra España, por los Juegos Olímpicos. Foto: AFP.

El apoyo de la familia no le ha faltado a Linda Caicedo, quienes se sienten orgulloso de lo que ha logrado a su corta edad, tanto en el fútbol colombiano, como ahora en un poderoso y reconocido club como lo es el Real Madrid.

“Lo que la hacía feliz, a los hijos hay que apoyarlos en lo que ellos dicen que les gusta, porque uno de padre nada le sirve apoyar a un hijo diciendo que quiero que seas ingeniero, o que estudies sistemas. Eso no es así, es en lo que a ellos les gusta. Uno a veces de papá es ignorante, y desde el momento que me dijo que quería jugar fútbol; vi que era su sueño y el futuro. Soy la mamá más feliz del mundo y le pido a Dios que sea él, el que no le vaya a cerrar el camino”,contó también la mamá de Linda cuando recibía críticas porque el sueño de Linda era triunfar en el fútbol.

¿En qué equipos ha jugado Linda Caicedo?

A nivel profesional la atacante de Villa Gorgona solamente ha vestido la camiseta de tres equipos, dos en el fútbol colombiano que son las del América y el Deportivo Cali. Desde 2023 fue fichada por el Real Madrid, de España, en lo que hasta la fecha es su única experiencia en el exterior.