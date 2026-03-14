Hijo de Cristiano Ronaldo y el video viral por rabia al ser sustituido; mismo carácter del papá

En redes sociales se ha viralizado un video del hijo de Cristiano Ronaldo mientras disputaba un partido con las inferiores del Al Nassr, dejando ver que tiene el mismo carácter que su padre.

En pleno encuentro el heredero de ‘CR7’ se dio cuenta que lo sustituyeron, puso cara de pocos amigos, pero se tomó el tiempo para salir para darle un saludo al compañero que entraría, pero ahí fue donde se vio su duro temperamento.

Cuando se disponía a salir, Cristiano Ronaldo Jr. fue encarado por un rival, que lo empujó, y el respondió de la misma manera. El árbitro del duelo no se la perdonó y le mostró tarjeta amarilla, mientas él le reclamaba su decisión.

Al final, entre risas, saludos y abrazos fue recibido por el cuerpo técnico de este equipo de inferiores del Al Nassr, pero el video ya genera opiniones en redes sociales, por el temple que muestra en la cancha.



Video del enojo de hijo de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr:

😳🇵🇹 Cristiano Ronaldo Jr. was not happy after being substituted in Al Nassr’s youth match.

The passion runs in the family.



pic.twitter.com/b3MzsgnzuN — Speedline (@speedlinexx) March 14, 2026