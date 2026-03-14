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Gol Caracol  / Hijo de Cristiano Ronaldo y el video viral por rabia al ser sustituido; mismo carácter del papá

Hijo de Cristiano Ronaldo y el video viral por rabia al ser sustituido; mismo carácter del papá

Mientras juega en las inferiores del Al Nassr, el hijo de Cristiano Ronaldo, con apenas 15 años, ya da de qué hablar con su talento, pero también por su fuerte temperamento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Cristiano Ronaldo y su hijo
Cristiano Ronaldo y su hijo en Al Nassr - Foto:
Getty Images

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