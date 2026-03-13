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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Cuándo debutará James Rodríguez con Minnesota United?; lo haría contra campeón del mundo

¿Cuándo debutará James Rodríguez con Minnesota United?; lo haría contra campeón del mundo

El cucuteño, quien hace unas semanas firmó por el cuadro norteamericano, estaría muy cerca de sumar sus primeros minutos con Minnesota. Aquí todos los detalles.

Por: AFP
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en entrenamiento con el Minnesota United - Foto:
Minnesota United Oficial

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