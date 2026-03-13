¿Cuándo debutará James Rodríguez con Minnesota United?; lo haría contra campeón del mundo

Más allá de Lionel Messi, Luis Suárez y todo el Inter Miami; el otro foco de interés de la jornada el en fútbol norteamericano estará el domingo en Vancouver, donde James Rodríguez podría debutar finalmente en Minnesota United frente al Whitecaps de Thomas Müller.

El propio capitán de la selección colombiana aseguró estar ya recuperado de la contusión que lo excluyó de la convocatoria el pasado fin de semana.

“El próximo ‘finde’ juego el domingo contra el equipo de Müller, el Vancouver creo”, dijo James, en entrevista para el streamer antioqueño Pelicanger.

Cabe destacar que su estreno es muy esperado en la MLS y sobre todo entre los aficionados colombianos, preocupados por la inactividad de su líder a sólo tres meses de que arranque el Mundial.



Sin James, Minnesota United ocupa la décima plaza del Oeste con cuatro puntos; resultado de una victoria (1-0 contra Cincinnati), un empate (2-2 frente a Aunstin FC) y una derrota (con Nashville SC 3-1).

Publicidad

De saltar finalmente al césped, el mediapunta viviría su debut frente a Müller, su excompañero en el Bayern Munich, que buscará resarcirse de la paliza 3-0 que Vancouver recibió el jueves de Seattle Sounders en la Copa de Concacaf.