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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones en el Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 0-0 Chile

Así quedó la tabla de posiciones en el Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 0-0 Chile

Después de igualar contra las chilenas, a ceros; las 'cafeteras' siguen invictas en el certamen continental, donde actualmente suman dos unidades en el grupo A.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano en Paraguay.
La Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano en Paraguay.
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