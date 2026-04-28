Así quedó la tabla de posiciones en el Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 0-0 Chile

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Este martes 28 de abril, la Selección Colombia volvió a la acción en el Sudamericano femenino Sub-17, enfrentando a una Chile, que venía de golear a Bolivia en la primera jornada.
No obstante, al final, todo fue 0-0 entre ‘cafeteras’ y australes, que repartieron puntos en esta tercera jornada del certamen continental.
|Pos
|Equipo
|PJ
|GD
|PTS
|1
|Argentina
|3
|+5
|7
|2
|Chile
|2
|+7
|4
|3
|Paraguay
|2
|-1
|3
|4
|Colombia
|2
|0
|2
|5
|Bolivia
|3
|-11
|0