Así quedó la tabla de posiciones en el Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 0-0 Chile

Este martes 28 de abril, la Selección Colombia volvió a la acción en el Sudamericano femenino Sub-17, enfrentando a una Chile, que venía de golear a Bolivia en la primera jornada.

No obstante, al final, todo fue 0-0 entre ‘cafeteras’ y australes, que repartieron puntos en esta tercera jornada del certamen continental.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A, en el Sudamericano femenino Sub-17: