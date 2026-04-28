Jermein Peña volvió a pasarse de revoluciones; codazo y expulsado en Copa Libertadores

Jermein Peña parece no haber aprendido la lección. Uno de sus mayores problemas es el carácter y pasarse de revoluciones en el terreno de juego. De hecho, sus actitudes han afectado a Junior de Barranquilla en más de una ocasión. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 28 de abril, en el partido contra Sporting Cristal, por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026.

Cuando transcurría el minuto 21', el defensa central saltó a buscar el balón y golpeó con el codo a Miguel Araujo. El jugador del conjunto rival cayó al suelo, retorciéndose de dolor y eso llevó a que al árbitro no le temblara el pulso y decidiera expulsar al futbolista del 'tiburón'. De inmediato, Teófilo Gutiérrez le recriminó la acción a su compañero, quien no lo podía creer.

Jermein Peña, futbolista del Junior de Barranquilla - Foto: Junior Oficial

Así fue la expulsión de Jermein Peña, en Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores

¿QUÉ NECESIDAD TENÍAS DE HACER ESO, JERMAIN ZIDANE?



Erró una opción de gol y luego SE HIZO EXPULSAR



Junior se queda con 10 en Lima



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