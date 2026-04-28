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Gol Caracol  / Jermein Peña volvió a pasarse de revoluciones; codazo y expulsado en Copa Libertadores

Jermein Peña volvió a pasarse de revoluciones; codazo y expulsado en Copa Libertadores

Todo ocurrió en el partido entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla, en el estadio Alejandro Villanueva, cuando, al minuto 21', Jermein Peña vio la roja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Jermein Peña, defensa central de Junior de Barranquilla, fue expulsado contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores
Jermein Peña, defensa central de Junior de Barranquilla, fue expulsado contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores
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