Jermein Peña volvió a pasarse de revoluciones; codazo y expulsado en Copa Libertadores

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Jermein Peña parece no haber aprendido la lección. Uno de sus mayores problemas es el carácter y pasarse de revoluciones en el terreno de juego. De hecho, sus actitudes han afectado a Junior de Barranquilla en más de una ocasión. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 28 de abril, en el partido contra Sporting Cristal, por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026.
Cuando transcurría el minuto 21', el defensa central saltó a buscar el balón y golpeó con el codo a Miguel Araujo. El jugador del conjunto rival cayó al suelo, retorciéndose de dolor y eso llevó a que al árbitro no le temblara el pulso y decidiera expulsar al futbolista del 'tiburón'. De inmediato, Teófilo Gutiérrez le recriminó la acción a su compañero, quien no lo podía creer.
¿QUÉ NECESIDAD TENÍAS DE HACER ESO, JERMAIN ZIDANE?— ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 29, 2026
Erró una opción de gol y luego SE HIZO EXPULSAR
Junior se queda con 10 en Lima
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