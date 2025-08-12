Hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los puños y patadas; hubo gresca en el Atanasio

Decenas de fanáticos de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron este martes un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot tras el fin del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles.

La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión.

El conflicto surgió minutos después del pitido final del partido de ida de la fase de octavos de final.

Los fanáticos de ambas formaciones, que habían comenzado con provocaciones a lo largo del encuentro, rebasaron una cuerda que había sido interpuesta para dividir a las barras uniformadas.

