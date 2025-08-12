Hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los puños y patadas; hubo gresca en el Atanasio

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Decenas de fanáticos de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron este martes un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot tras el fin del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles.
La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión.
Algunos hinchas de Atlético Nacional y São Paulo se fueron a los golpes al terminar el partido… 😬❌— Toque Sports (@ToqueSports) August 13, 2025
pic.twitter.com/kpHe6loyJf
El conflicto surgió minutos después del pitido final del partido de ida de la fase de octavos de final.
Los fanáticos de ambas formaciones, que habían comenzado con provocaciones a lo largo del encuentro, rebasaron una cuerda que había sido interpuesta para dividir a las barras uniformadas.
Momento que o "cordão de segurança" da polícia é rompido, e os torcedores do Atlético Nacional partem para cima dos torcedores são-paulinos no Atanasio Girardot.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 13, 2025
📽️@SportsCenterBRpic.twitter.com/hKxyc278eM
Publicidad