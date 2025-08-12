Publicidad

Gol Caracol  / Hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los puños y patadas; hubo gresca en el Atanasio

Hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los puños y patadas; hubo gresca en el Atanasio

Luego de culminar el duelo entre colombianos y brasileños, en las gradas del Atanasio los hinchas de ambos equipos se enfrentaron 'mano a mano', con golpes y más. AQUÍ el VIDEO.

Hinchas de Nacional peleando con los de Sao Paulo, en el Atanasio.
Foto: Colprensa.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 12, 2025 10:44 p. m.
Editado por: Gol Caracol