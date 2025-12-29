James Rodríguez y un 2025 de contrastes: irregularidad en León y sueño mundialista cumplido

El 2025 está por terminar y con ello la temporada para varios jugadores de la Selección Colombia, entre ellos James Rodríguez, quien militó en el Club León de México, donde logró tener la continuidad que hacía tiempo no encontraba en su carrera.

La historia comenzó de buena manera tras confirmarse su fichaje por el conjunto de Guanajuato en enero del presente año. Se trataba de un cambio significativo para el cucuteño, quien venía de una destacada Copa América 2024. Aunque su deseo inicial era regresar a Europa —objetivo que cumplió brevemente con el Rayo Vallecano—, en el fútbol español no encontró la regularidad esperada y su paso por LaLiga se limitó a solo seis meses.

James generó un fuerte impacto mediático tras oficializarse su incorporación al León, club que utilizó como principal argumento para convencer al ‘10’ su participación en el Mundial de Clubes. No obstante, meses después ese sueño se desvaneció debido al tema de la multipropiedad, situación que derivó en la descalificación del equipo del certamen internacional que se disputó en Estados Unidos, donde Chelsea se quedó con el título.



El debut de James Rodríguez con León se produjo el 18 de enero, cuando el equipo se enfrentó a Atlas en condición de visitante. A los 62 minutos, los ‘zorros’ se pusieron en ventaja con un tanto de Eduardo Aguirre, pero el colombiano fue determinante al provocar un penalti que convirtió Adonis Frías, mientras que Jhonder Cádiz sentenció el 2-1 final.

Su primera anotación no tardó en llegar. El 5 de enero, James Rodríguez le dio el triunfo a León frente a Juárez con un gol desde el punto penalti. El goleador del Mundial de Brasil 2014 fue pieza clave para el equipo dirigido por Eduardo Berizzo, que llegó a mantener un invicto de 10 partidos, lo que le permitió liderar la Liga MX durante varias jornadas.

Sin embargo, tras la primera derrota ante Santos Laguna y la polémica exclusión del Mundial de Clubes, León entró en una marcada irregularidad. Aun así, logró clasificar a la liguilla final en el sexto lugar, aunque fue eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final. En la Leagues Cup, el panorama tampoco fue favorable, quedando eliminado tras sumar dos derrotas y un empate.

En el torneo Apertura, la situación no cambió para ‘La Fiera’. James poco pudo hacer para evitar la eliminación prematura del equipo, que ni siquiera encontró un rumbo distinto tras la salida de Berizzo y la llegada de Ignacio Ambriz al banquillo.

Al no cumplir los objetivos deportivos en 2025, Jesús Martínez, presidente del León, confirmó los rumores sobre el futuro del colombiano:

“Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y le deseamos lo mejor”.

En total, James Rodríguez disputó 34 partidos con León en todas las competiciones, registrando cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos.



El sueño mundialista

Pese a su irregularidad en el club mexicano, James fue influyente con la Selección Colombia, siendo pieza clave en la clasificación al Mundial 2026. En las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista sumó tres goles y siete asistencias, consolidándose como el líder estadístico del equipo en ese ítem.