Independiente Medellín espera aliviar su crisis frente a César Vallejo en Copa Sudamericana

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) espera aliviar su mal momento cuando reciba al César Vallejo de Paolo Guerrero este miércoles en el estadio Atanasio Girardot,donde ambos están obligados a ganar tras debutar con derrotas en el Grupo A de la Copa Sudamericana.

El DIM, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, atraviesa por una crisis de resultados, lo que tiene comprometida su clasificación a las finales de la liga colombiana, situación agravada por la derrota 2-0 ante el Always Ready en Bolivia, en su primera presentación en la competición internacional.

Always Ready vs. Medellín, por Copa Sudamericana 2024. JORGE BERNAL/AFP

"Nos siguen condenando errores propios", expresó Arias en su análisis del momento, pues tras el revés en la altura de El Alto, el Poderoso igualó 2-2 en su visita al Jaguares de Córdoba, duelo por el Torneo Apertura, en el que venía de ser goleado 1-4 por el América de Cali y ocupa la casilla 12 con 19 puntos.

El subcampeón colombiano jugó en el campeonato local con una nómina mixta para darle descanso a sus principales jugadores, entre ellos el portero Éder Chaux, los mediocampistas Jaime Alvarado, Diego Moreno y Pablo Lima, mientras espera la recuperación del delantero Brayan León, quien por molestias musculares no pudo viajar a Bolivia.

También se encuentra en el departamento médico el extremo Yairo Moreno, con pasado en los mexicanos León y Pachuca, lo mismo que el central uruguayo José Aja, el arquero José Luis Chunga y Kener Valencia, operados de sus lesiones.

Entretanto, el presente del César Vallejo no es menos complejo y se encuentra en medio de una transición con la reciente llegada del técnico Guillermo Salas al banquillo, que no ha sido la más amena porque no ha podido registrar victorias y, además, se estrenó en la Sudamericana con una derrota 0-1 ante el Defensa y Justicia.

"Tenemos cerca de 10 días acá; hemos tratado de corregir en el camino y lo seguiremos haciendo. Estamos acá para sacar de la incómoda posición a Vallejo en la liga y competir en la Sudamericana", comentó el entrenador.

El Poeta, con el delantero Paolo Guerrero como principal carta, igualó 2-2 el sábado en su visita al Unión Comercio en el torneo peruano, en el que marcha en el puesto 16 con ocho puntos.

La escuadra inca, que hizo oficial la incorporación del defensa Manuel Ganoza, también afronta ausencias en su nómina por lesión, entre ellas las del arquero José Carvallo y los volantes Cristian Benavente y Josepmir Ballón, mientras que el delantero uruguayo Facundo Rodríguez está fuera desde el año anterior por una rotura de ligamentos en una rodilla.