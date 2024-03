Carlos Bacca y la extorsión por supuesto secuestro de familiares: “Fueron horas jodidas”

Carlos Bacca está volviendo a su mejor faceta de goleador con el Junior de Barranquilla y así lo viene demostrando en los más recientes partidos con el equipo ‘tiburón’. Pero más allá de eso en los últimos días el experimentado futbolista fue víctima de extorsión por supuesto secuestro de unos de sus familiares.

Por eso, y tras conocerse que no pasó a mayores la situación por el trabajo de las autoridades en zona atlanticense, el delantero nacido en Puerto Colombia habló del tema y de la angustia que hubo en él y sus allegados.

“Difícil porque fueron horas complicadas pero gracias a Dios siempre tuvimos la tranquilidad y fe que mi hermana, su esposo y la otra persona que estaban en eso del secuestro estaban bien. Pero no es fácil, son horas duras y jodidas, con incertidumbre, sin poder hacer nada dejar todo en manos de Dios”, contó de entrada Carlos Bacca en declaraciones recogidas por 'El Heraldo'.

De igual manera el futbolista del Junior agradeció a las personas que lo ayudaron para que nada pasara a mayores y sus familiares fueran encontrados sin problema alguno, más allá del susto que vivieron.

“Dándole gracia a Dios a las personas que trabajaron como Alex, Yesid, el mayor y todo el Gaula de Barranquilla, de Atlético y Santa Marta para que mi hermana pudiera volver bien a casa”, dijo el delantero colombiano.

Carlos Bacca celebrando uno de sus goles frente a Águilas Doradas. Colprensa.

Para terminar, Carlos Bacca hizo un llamado para que estas cosas no sucedan en nuestro país, y mucho más tras lo vivido también con otro de sus colegas recientemente, como lo fue el secuestro del padre de Luis Díaz.

“Muy difícil, es duro, ojalá nadie lo viva porque fueron horas de no poder hacer nada, solo lo vivió mi hermana y su esposo. Ojalá que no estas cosas no vuelvan a pasar”, enfatizó el futbolista del Junior.

En medio de sus impresiones del triunfo de Junior 3-1 sobre Jaguares, Bacca se refirió al lamentable intento de extorsión que vivieron él y su familia esta semana. “Fueron momentos difíciles, de incertidumbre”. pic.twitter.com/NtYfxOx8Zx — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 16, 2024

A pesar de eso, Carlos Bacca se enfocó horas después en su compromiso con el club 'tiburón' y respondió siendo importante y marcando gol en el 3-1 definitivo frente a Jaguares en la noche de viernes, en el estadio Metropolitano.