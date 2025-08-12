Insólito autogol de Yerson Cándelo en América de Cali vs. Fluminense, en Copa Sudamericana

América de Cali recibió a Fluminense por la Copa Sudamericana y se vio sorprendido en el comienzo por un insólito autogol de Yerson Cándelo.

A los siete minutos, Samuel Xavier cobró un tiro libre indirecto desde el costado derecho. El lateral de los 'escarlatas' cabeceó hacia su propio arco, tomando mal parado al arquero Jorge Soto.

Vea el autogol de Yerson Cándelo: