Iván Arboleda inspira y motiva a las jóvenes promesas del arco en Tumaco

Iván Arboleda brilla bajo los tres palos, pero fuera de los pórticos, el actual arquero de Millonarios inspira y motiva a las jóvenes promesas del arco de nuestro país.

El guardameta con pasado en el Rayo Vallecano, de España, en Vélez, Banfield y Newell's de Argentina, dijo presente en un particular duelo de arqueros que se llevó a cabo en Tumaco, Nariño; espacio que sirvió para que Arboleda viera de cerca a las futuras figuras en esta posición en su tierra natal y de Colombia.

Un total de 50 guardametas en diferentes categorías mostraron sus habilidades en el pórtico y muchos de ellos ven en el actual golero de Millonarios una gran inspiración.

Publicidad

"Yo los invito obviamente, de que no es una excusa de que no hay apoyo. Cuando uno quiere, uno trabaja por lo que quiere y creo que eso sería bueno para los niños hoy día. Ver a los pelaitos jugar a mí me llena mucho de orgullo, porque es ver que hay arqueros que quieren salir adelante; eso para mi es algo muy lindo", dijo Arboleda a los micrófonos de Noticias Caracol.

El deporte los hace soñar

Publicidad

Los participantes en este duelo de arqueros en Tumaco vieron este espacio como esa posibilidad de sumergirse en el deporte y tratar de forjar su propia carrera en el balompié.

"Me gusta ayudar a los demás, es un trabajo tan duro, pero ahí estamos en la lucha, el deporte es una cosa linda", expresó Samir Arboleda uno de los niños asistentes.

"Por primera en la historia del fútbol tumaqueño que se hace un duelo de porteros que se van a batir en una competencia uno vs uno, arquero vs. arquero. En este momento tenemos arqueros de las categorías Sub-17 que se van a prueba y han quedado en equipos como el Deportes Tolima, hay otro que se va para La Equidad; hay otros que se están yendo a prueba a distintos clubes de Colombia", afirmó por su parte Deiber Hernández, preparador de arqueros, también a 'Noticias Caracol'.