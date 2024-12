Jhon Córdoba: “En 2024 viví las dos caras de la moneda con la Selección Colombia”

La Selección Colombia no cerró de la mejor manera el 2024, perdiendo los últimos dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas y con algunos jugadores que no pudieron mantener el nivel mostrado a principio del año y en especial en la Copa América, como le pasó a Jhon Córdoba.

Sin embargo, el delantero chocoano entiende que así es el fútbol, a muchos les pasó en la ‘tricolor’ y de paso solo queda ‘pasar la página’ y pensar en el 2025.

Por eso, Jhon Córdoba, quien por estos días goza de sus vacaciones y decidió venir a Colombia a estar con su familia y allegados, se refirió a los buenos y duros momentos que vivió con la Selección en el presente año, pero se mostró tranquilo y confía en sus capacidades.

“Viví las dos caras de la moneda en Selección Colombia porque en Copa América me fue muy bien, pero en las Eliminatorias Sudamericanas no pude marcar, pero no pasa nada, sigo trabajando y el gol va a llegar”, afirmó de forma contundente el delantero del Krasnodar, de Rusia.

Y de hecho, Jhon Córdoba señaló que el gran objetivo es clasificar al Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá, algo que están cerca de lograr.

“Se tiene que ir, tenemos la capacidad y jugadores para hacerlo y lo daremos todo”, contestó el chocoano sobre asegurar el cupo al certamen orbital en las próximas fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

Jhon Córdoba durante partido de la Selección Colombia contra Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas. Gettty Images

Para terminar, y con una vista especial a Envigado, donde comenzó su carrera, se mostró emocionado por recordar los momentos que tuvo en el inicio como futbolista profesional con la camiseta de los naranjas.

“La verdad después de tantos años volver a casa es bonito, regresar a este estadio donde viví muchas experiencias bonitas y a disfrutar”, concluyó Jhon Córdoba en una entrevista con Noticias Caracol.

A nivel de clubes el delantero nacido en Itsmina, tuvo una destacada mitad de temporada con el Krasnodar, de Rusia, donde es figura y goleador de su equipo, con ocho anotaciones en 14 partidos, pero también reportándose con tres asistencias, esto en la liga de ese país.

De hecho, gracias al alto rendimiento de Jhon Córdoba, su club marcha primero en la tabla de posiciones del campeonato ruso, con 39 puntos, los mismos que el poderoso Zenit, que lo escolta en el segundo puesto.