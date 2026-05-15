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Gol Caracol  / Japón anunció el listado oficial de convocados para el Mundial 2026; será el quinto de Nagatomo

Japón anunció el listado oficial de convocados para el Mundial 2026; será el quinto de Nagatomo

El cuadro asiático hizo importante anuncio en las últimas horas, confirmando los 26 nombres que representarán al país asiático en la cita orbital, que está a menos de 30 días de empezar.

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Yuto Nagatomo fue convocado a su quinto Mundial, con la Selección de Japón.

Haije Moriyasu, técnico de la selección de Japón, ha anunciado este viernes la lista de 26 jugadores con los que contará para el Mundial 2026, entre los que sobresale Yuto Nagatomo, que jugará su quinta cita universal, así como la ausencia de Kaoru Mitoma y Takumi Minamino.

"Solo pude seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos más. Sin embargo, los elegí basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico, convencido de que este es nuestro mejor equipo en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar a nivel mundial", afirmó Moriyasu.

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Japón, que jugará un amistoso (la Copa Kirin) ante Islandia en Tokio el día 31, se enfrentará en el Mundial a Países Bajos en Dallas (15 de junio), a Túnez en Monterrey (21 de junio) y a Suecia de nuevo en Dallas (26 de junio). Comenzará a entrenarse el 25 de este mes.

Cabe destacar que el cuadro 'nipón', es uno de los principales a figurar en el certamen orbital; esto, luego de lo mostrado en Catar 2022, donde dio una lúcida presentación ante equipos de alto calibre, tales como España y la misma Croacia.

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Los japonenses volverán a intentar en este certamen de 2026 el primer título mundialista.

Convocados:

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- Guardametas: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/ITA)

- Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden/BEL), Kou Itakura, Takehiro Tomiyasu (Ajax/NED), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/NED), Hiroki Ito (Bayern Múnich/GER), Ayumu Seko (Le Havre/FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen/GER), Junnosuke Suzuki (Copenhague/DIN)

- Medios/delanteros: Wataru Endo (Liverpool/ING), Junya Ito (Genk/BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace/ING), Koki Ogawa (NEC Nimega/NED), Daizen Maeda (Celtic/ESC), Ritsu Doan (Eintracht Fráncfort/GER), Ayase Ueda (Feyenoord/NED), Ao Tanaka (Leeds United/ING), Keito Nakamura (Stade de Reims/FRA), Kaishu Sano (Mainz 05/GER), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP), Yuito Suzuki (Friburgo/GER), Kento Shiogai (Wolfsburgo/GER) y Keisuke Goto (Sint-Truiden/BEL).

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