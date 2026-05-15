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Gol Caracol  / ¿Hay futuro en la Selección Argentina después de Lionel Messi?; ya se habla de nueva promesa

¿Hay futuro en la Selección Argentina después de Lionel Messi?; ya se habla de nueva promesa

A pocos días del Mundial 2026, ya se habla de la que sería, una de las futuras promesas para el combinado 'albiceleste'. "Seguro de que será un jugador importante", dijeron de él.

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

José Bordalás, entrenador del Getafe español, alabó este jueves al central argentino Zaid Romero, incluido en la prelista para el Mundial de Lionel Scaloni, y dijo que no tiene dudas de que en un futuro "será importante en la selección argentina".

El jugador cedido por el Brujas al Getafe hasta final de temporada, se ha convertido en una pieza clave en el esquema de José Bordalás, que con el defensa argentino ha encontrado la estabilidad en su defensa. La pasada jornada de Liga, Romero firmó una gran actuación con un gol al Mallorca y Scaloni le introdujo en la lista de los primeros seleccionados para disputar el Mundial.

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"Me alegro mucho por el chico. Cualquier jugador de nuestra plantilla que es preseleccionado, sé que les hace una ilusión bárbara. Y para un chico que no estaba jugando casi en su club, venir aquí, sentirse importante y crecer como jugador... Me alegro muchísimo por él", afirmó.

"Que te llame tu selección es algo increíble y más la suya, la argentina. Me alegro por él y si sigue por esa línea estoy seguro de que será un jugador importante en la selección argentina. No tengo ninguna duda", añadió.

Además, reconoció que su llegada, junto al resto de otros fichajes en el mes de enero (Sebastián Boselli, Luis Vázquez, Martín Satriano y VeljKo Birmancevic) y al trabajo del resto de la plnatilla, fue muy importante para que el Getafe abandonara la lucha por descender para acariciar jugar el próximo curso en Europa.

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"Se han ganado el derecho de estar ilusionados. Como decía hace una semana, pase lo que pase, la temporada va a ser fantástica. Zaid, su sanción nos trastocó muchísimo (estuvo tres partidos sancionado). Repareció (contra el Mallorca), hizo un gran partido y tuvo el premio del gol. Me hace muchísima ilusión. Me alegro mucho por él", finalizó.

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