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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, en busca del "milagro" en la Liga de Portugal, con Benfica; no hay margen de error

Richard Ríos, en busca del "milagro" en la Liga de Portugal, con Benfica; no hay margen de error

El colombiano está ante una de los partidos más determinantes y trascendentales de la temporada con las 'águilas', por el fútbol portugués. Esto, a poco de definir el nuevo campeón.

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica

El Benfica, de Richard Ríos, intentará este sábado lo que su entrenador, José Mourinho, ha calificado como un "milagro", alcanzar el segundo puesto, al enfrentarse al Estoril en la trigésima cuarta y última jornada de la Liga Portugal.

Las 'águilas' de Mourinho cayeron a la tercera plaza tras el empate ante el Braga (2-2), y necesitan no solo vencer al Estoril (9º), sino también esperar un tropiezo del Sporting, que tiene en sus manos el codiciado puesto que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

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Además, se cuestiona si este podría ser el último partido del técnico al frente del Benfica, en medio de rumores de un posible regreso al Real Madrid, pero él mismo afirmó que solo abordará el futuro tras el cierre del campeonato.

"Las dos últimas semanas del campeonato no son para pensar en el futuro. Son para pensar en la misión que teníamos, que era hacer el milagro de quedar en segundo lugar", afirmó el pasado lunes en una rueda de prensa.

Richard Ríos en uno de los partidos con Benfica en la Liga de Portugal.

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Mientras, a la misma hora, el Sporting intentará sellar ese objetivo frente al sexto clasificado, el Gil Vicente.

Con dos puntos más que el Benfica, los 'leones' asegurarían el segundo puesto con una victoria, pero un empate bastaría, siempre y cuando los de Mourinho no ganen.

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También estará en juego el premio al máximo goleador de la Liga Portugal, que no parece escapársele al delantero colombiano del Sporting, Luis Suárez.

Suárez suma 27 tantos, el último en la goleada ante el Rio Ave (1-4), cinco más que el griego del Benfica Vangelis Pavlidis.

Antes, el campeón Oporto intentará cerrar su campaña con broche de oro frente al Santa Clara (12º), tras haber caído en la última jornada ante el colista y ya descendido AVS (3-1).

La ronda definitiva de la Liga portuguesa también contará con una reñida lucha por la permanencia entre cuatro equipos: Tondela, Casa Pia, Estrela da Amadora y Nacional da Madeira.

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Partidos de la trigésima cuarta jornada de la Liga de Portugal:

-Sábado

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Moreirense - AVS

Oporto - Santa Clara

Nacional da Madeira - Vitória de Guimarães

Casa Pia - Rio Ave

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Arouca - Tondela

Braga - Estrela da Amadora

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Famalicão - Alverca

Sporting - Gil Vicente

Estoril - Benfica.

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