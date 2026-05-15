Técnico de Bayern Múnich y su último concepto sobre Luis Díaz; "nos dio algo extra"

A pocos días del Mundial 2026, Luis Díaz nuevamente da de qué hablar en territorio alemán, referente a lo que es su presente en el Bayern Múnich y su gran primera temporada con los 'bávaros', imponiendo importante récords goleadores y ganando títulos destacados en el rentado local.

En esta ocasión, el que tomó la palabra y habló sobre el 'cafetero' fue Vincent Kompany, quien elogió al guajiro por lo aportado desde su llegada al equipo; especialmente en situaciones adversas, cuando el equipo ha necesitado más de ese desequilibrio y diferencial en el frente de ataque.

"Hemos ganado mucho, hemos tenido muchas emociones y muchos jugadores se han desarrollado. Los que se han unido, nos han hecho más fuertes: Lucho Díaz o Lennart Karl, nos han dado algo extra, eso es un buen desarrollo”, dijo el entrenador belga hace algunas horas sobre el colombiano.

Y es que, solo basta con revisar las estadísticas de 'Luchito' en la presente temporada, para ver reflejada la gran influencia del guajiro en las toldas del equipo alemán. Incluso, no solamente en la competencia local, sino que también en el ámbito internacional.



A pesar de quedar eliminado en las semifinales de Champions League, el guajiro anotó frente al PSG tanto en finales como en fase de grupos; también contra Real Madrid por los cuartos de final y, así sucesivamente, el colombiano ha tenido lúcidas actuaciones en su primer años como futbolista 'bávaro'.