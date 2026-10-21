Jhon Arias, a la final de la Copa Libertadores; Palmeiras superó en penaltis a Fluminense

Palmeiras, que tiene en sus filas al colombiano Jhon Arias, se clasificó con apuros para la final de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo, después eliminar en la tanda de penaltis a un Fluminense que ganó en São Paulo por 0-1 gracias a un gol de Hércules en los últimos minutos, pero que desfalleció en el momento decisivo.

El conjunto paulista, que venía de ganar 1-2 en el Maracaná, jugó con fuego en su estadio para acceder a una nueva final continental, en la que buscará su cuarto título de Libertadores ante Flamengo o Estudiantes de La Plata el 28 de noviembre en Montevideo.

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En la tanda de penaltis brilló el arquero Carlos Miguel para detener el lanzamiento de Nonato. Marlon Freitas fue el encargado de marcar el penal decisivo ante el veterano Fábio (5-3).

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Será la cuarta final para el técnico portugués Abel Ferreira desde que asumió el banquillo palmeirense en noviembre de 2020.



Ganó las dos primeras (2020 y 2021) y perdió la última (2025) ante Flamengo, al que podría enfrentarse de nuevo este año. Toda una proeza en un país que descarta entrenadores a las primeras de cambio.

Palmeiras avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026. Foto: AFP

Además, después de un 2025 en blanco, el cuadro paulista puede firmar un triplete histórico esta temporada, pues continúa vivo en la Liga y la Copa de Brasil.

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Fluminense se mostró competitivo en ambos enfrentamientos, pero terminó por claudicar en los penaltis. Final cruel para los campeones de 2023.

Palmeiras planteó un partido de vuelta sin emoción, al ralentí. En una primera mitad tibia, imperó el respeto mutuo. Nadie quiso arriesgar, nadie quiso fallar, ni siquiera los dueños de casa, que terminaron el encuentro con apenas un disparo entre los tres palos.

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Obligado por la derrota en el Maracaná, el Tricolor Carioca intentó crear peligro. Guilherme Arana probó a Carlos Miguel ya en el primer minuto. El portero del Palmeiras también apareció para bloquear a Savarino.

Tras la pausa de hidratación, el 'Flu' probó a cambiar de bandas a Canobbio y Savarino con resultados discretos. Además, tuvo que cambiar por lesión al zaguero colombiano Julián Millán. Y poco más.

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En la segunda mitad, el técnico Marco Aurélio de Oliveira 'Marcão' modificó el ataque con la salida de Savarino y la entrada de otro colombiano: Kevin Serna.

En el bando local, intensidad bajo cero con la excepción del también colombiano Jhon Arias, sacrificado como pocos.

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Corría el cronómetro y todo seguía igual. El panorama era tan triste que se puso a lloviznar. A falta de media hora, Fluminense empezó a verse al borde del precipicio y metió una marcha más.

Ferreira reaccionó con una decisión sorprendente. Quitó al 'Flaco' López, máximo goleador del equipo en la campaña, y dio entrada al paraguayo Ramón Sosa.

Palmeiras avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026. Foto: AFP

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Y llegó la última pausa de hidratación y un mensaje claro de 'Marcão'.

"Ya no hablamos de táctica, ahora es corazón, corazón; los tipos no quieren jugar, están con miedo", dijo a sus pupilos, según captaron los micrófonos a pie de campo.

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Dicho y hecho. Natã, que acababa de salir del banquillo, hizo una tabla con Hulk, avanzó y tocó para Hércules, que, sin pensárselo, chutó pegado al palo desde la frontal del área para llevar la eliminatoria al punto de penalti.

Gol salvador en el minuto 82 y una vida extra para los cariocas que no supieron aprovechar. Palmeiras pasó a la final jugando a medio gas y ahora espera rival.

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Ficha técnica:

0. Palmeiras: Carlos Miguel; Joaquín Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Agustín Giay (m.87 Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (m.78 Maurício), Lucas Evangelista; Jhon Arias (m.87 Paulinho) y José Manuel 'Flaco' López (m.62 Ramón Sosa).

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Entrenador: Abel Ferreira.

1. Fluminense: Fábio; Guga (m.79 Samuel Xavier), Thiago Silva, Julián Millán (m.31 Ignácio), Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Paulo Henrique Ganso (m.86 Lucho Acosta); Agustín Canobbio (m.79 Natã), Jefferson Savarino (m.46 Kevin Serna) y Hulk.

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Entrenador: Marco Aurélio de Oliveira 'Marcão'.

Gol: 0-1, m.82: Hércules.

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Tanda de penaltis: 1-0: Maurício, gol. 1-1: Thiago Silva, gol. 2-1: Gómez, gol. 2-2: Hércules, gol. 3-2: Sosa, gol. 3-3: Arana, gol. 4-3: Piquerez, gol. 4-3: Nonato, para Carlos Miguel. 5-3: Marlon Freitas, gol.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich amonestó a Barboza, Hércules y Arias.

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Incidencias: partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2026, jugado en el estadio Nubank Parque de la ciudad brasileña de São Paulo, ante 40.425 espectadores.