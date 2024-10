José Pékerman y el nuevo trabajo que espera que le salga: noticias del técnico

José Pékerman es un entrenador que, a donde fue, dejó huella. Basta con recordar lo hecho en la Selección Colombia , clasificando a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y firmando un tercer lugar en la Copa América Centenario. De igual manera, con Argentina, participó en la cita orbital de Alemania 2006, alcanzando los cuartos de final, y fue subcampeón de la Copa Confederaciones.

Ahora, su mayor aporte en la 'Albiceleste', se vio reflejado en las inferiores. Al frente de la Sub-17, Sub-20 y Sub-23, construyó una camada de grandes jugadores que, con el tiempo, llegaron a la de mayores. Sin embargo, no todo ha sido 'color de rosa', ya que su última experiencia como entrenador no terminó de la mejor manera. Lo que empezó con ilusión, culminó con una renuncia.

La Selección Venezuela presentó a José Pékerman como su nuevo estratega, en noviembre de 2021. Fueron 10 partidos, con cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, porque en marzo de 2023, dijo 'adiós', renunciando por supuestos incumplimientos de parte de la Federación Venezolana de Fútbol . Eso sí, la FVF argumentó que hubo falta de entrega y compromiso de parte del técnico.

Desde entonces, el argentino se encuentra sin trabajo y así lo reveló. "En estos momentos no estoy pensando en volver ni nada, pero sí es cierto que hay algunas selecciones. Estamos esperando alguna determinación. Por eso no puedo decir otra cosa", expresó en entrevista con 'Radio La Red'. Pero no fue lo único y aprovechó para aclarar algunos rumores que lo vinculaban con Racing.

José Pékerman tuvo su última experiencia como entrenador, al frente de la Selección Venezuela AFP

'La Academia' está en época de elecciones y se llegó a afirmar que el oficialismo, encabezado por Christian Devia como candidato a presidente y Víctor Blanco como vice, lo tenía en sus planes para ser director deportivo, en caso de que se impusieran en las votaciones. No obstante, nada de esto fue verdad y el propio José Pékerman se pronunció al respecto con el fin de terminar los rumores.

"Tengo que decir que no me llamaron. Es la verdad. Siempre lo he dicho. No me llamaron", sentenció el director técnico argentino, que también estuvo al frente de clubes como Toluca y Tigres, en México. Además, como futbolista vistió las camisetas de Argentinos Júniors e Independiente Medellín. Por último, fue asistente en Atlético Estudiantes, Chacarita Júniors y Argentinos.