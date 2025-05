Juan Fernando Quintero inspiró el nombre de un hincha de River Plate: se llama 'Juanfer' Segundo

Una curiosa historia, se conoció a las afueras del estadio Monumental, donde se conoció un hincha deRiver Plate , quien bautizó a su hijo Juanfer Segundo Quintana, en honor al colombiano Juan Fernando Quintero, quien marcó un histórico gol a Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores 2018.

La historia de este seguidor del cuadro 'millonario', rápidamente se ha hecho viral por medio de las redes sociales en el sur del continente, recordando que en Colombia hubo un caso similar hace algunos años, donde a un menor lo llamaron Millos David.

El medio argentino 'ESPN', le hizo algunas preguntas al padre del chico, interrogándolo a qué se debe este nombre de su hijo tan poco común, donde su 'viejo' aseguró que le iba a colocar otro aún más curioso.

"Y le iba a poner 'al ángulo', pero quedaba muy alevoso, te lo juro, y nació seis meses después, mira, ahí tienes la fecha. Fue el mejor que vi en mi vida (gol de Juan Fernando Quintero a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018), la madre no me dejó al ángulo, así que ni modos", contó.

SEÑORAS, SEÑORES... ¡¡JUANFER SEGUNDO EN EL MÁS MONUMENTAL!!



🇦🇷🇨🇴 Atención a esta espectacular historia: su hijo se llama así por el colombiano y el histórico golazo a Boca en Madrid



🤣 ¡Y casi AL ÁNGULO! pic.twitter.com/rGXhTWAmhu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2025

El aficionado no dudó en aprovechar las cámaras para enviarle un mensaje al colombiano y agradecerle por ese icónico momento que enmarcó un recuerdo inolvidable a los hinchas de River: "Es el mejor gol que he visto en mi vida, además me hizo llorar. Gracias a vos, él se llama Juanfer Segundo, casi 'al ángulo' (entre risas)".

Para muchos de los hinchas de River Plate, el gol en específico de Juan Fernando Quintero es considerado en Argentina hasta el momento el mejor gol en la historia de la 'banda cruzada', no solo por significar el título en plena final de Copa Libertadores, sino además, a su mítico similar rival como lo es Boca Juniors, por lo que significó este partido en toda Argentina para ese año.

Este fue el gol

para los que no lo vieron, el gol de Juanfer Quintero a boca, en la final de la Copa Libertadores 2018



pic.twitter.com/KF9dw29vXW — #ElMasGrandeLejos 👑 (@MasGrandeRP) January 6, 2022

¿Dónde se jugó este partido?

Luego de los desmanes que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, tras el partido de ida que se jugó en La Bombonera, donde el juego terminó con un emocionante 2-2; el compromiso de vuelta se obligó a jugarse no solo fuera de la ciudad y país, sino fuera del continente, algo nunca antes visto en la historia del certamen.

Es por ello que, finalmente la vuelta se jugó en el estadio Santiago Bernabéu de España, donde el resultado favoreció a River 3-1, consagrándose campeón de aquella edición de la Copa Libertadores. Juan Fernando Quintero fue una de las grandes y más recordadas figuras de los 'millonarios'.