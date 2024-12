Jugador del Barcelona perdió un diente en el partido contra Real Betis: una foto lo reveló

El Barcelona (1º) rescató un empate 2-2 ante un ambicioso Betis en Sevilla, gracias su arquero Iñaki Peña y a la magia de Lamine Yamal, este sábado en la 16ª jornada de Liga.

Sin embargo, el equipo blanco tiene un partido menos, ante el Valencia, que disputará a principios de enero.

Por un Barcelona muy pobre marcó Robert Lewandowski (39), pero el argentino Giovanni Lo Celso igualó de penal (68), en una jugada en la que vio amarilla Frenkie De Jong, que cometió la falta sobre Vitor Roque, y roja el técnico azulgrana Hansi Flick por protestar.

"No entendí mi expulsión. No dije nada a nadie. Tuve una reacción, para mí mismo, y me expulsaron por esto", dijo tras el partido el técnico germano.

Sobre el partido. Flick admitió: "No jugamos bien, pero tenemos un equipo muy joven y tenemos que aprender" de los errores.

En la recta final Ferran Torres (82) acertó convirtiendo una aparición estelar de Yamal y Assane Diao, espectacular con la espuela al primer palo (90+4), firmó el definitivo 2-2.

Dani Olmo, futbolista de España. /AFP

Lewandowski, 16 goles

Lewandowski, que alcanzó los 16 goles en la Liga, había aparecido en la línea para sellar una jugada trenzada que había iniciado Yamal, con Pedri surgiendo para dar el toque justo hacia Jules Koundé, encargado del pase decisivo.

Fue un premio excesivo para un equipo azulgrana lejos de su mejor versión física y futbolística, sin continuidad en el juego, a expensas de un Betis con más ganas y recursos.

Desde el primer minuto, cuando el capitán azulgrana Raphinha sacó casi desde la portería un remate de Marc Bartra, el Betis apretó de lo lindo.

En la siguiente acción fue otro exazulgrana, Abde, el que se plantó ante Iñaki Peña, salvador con una estirada propia de Marc-André Ter Stegen, lesionado toda la temporada, al que sustituye en la portería.

Peña siguió afianzándose en la segunda mitad, con un vuelo impresionante tras un remate a la media vuelta de Roque (53), cedido por el Barcelona al Betis.