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Gol Caracol  / Julián Álvarez sorprendió con un golazo, que 'destrabó' el partido frente a Suiza; vea acá el tanto

Julián Álvarez sorprendió con un golazo, que 'destrabó' el partido frente a Suiza; vea acá el tanto

El jugador del Atlético de Madrid marcó un autentico golazo que rompió el 1-1 frente a Suiza y pone a soñar a los argentinos con las semifinales del Mundial 2026. Vea la acción acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Julián Álvarez con Argentina
Julián Álvarez con Argentina
AFP

Argentina logró destrabar el partido frente a Suiza con un golazo del futbolista del Atlético de Madrid, en los últimos minutos del segundo tiempo extra frente a Suiza.

Todo ocurrió al minuto 111' del compromiso cuando una jugada que tejió la 'albiceleste' por sector izquierdo la concluyó de gran manera Julián Álvarez, que fuera el área sorprendió a todo mundo con un remate al segundo palo del arquero, que nada pudo hacer para atajarlo.

Vea la jugada acá:

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