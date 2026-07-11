Julián Álvarez sorprendió con un golazo, que 'destrabó' el partido frente a Suiza; vea acá el tanto

Argentina logró destrabar el partido frente a Suiza con un golazo del futbolista del Atlético de Madrid, en los últimos minutos del segundo tiempo extra frente a Suiza.

Todo ocurrió al minuto 111' del compromiso cuando una jugada que tejió la 'albiceleste' por sector izquierdo la concluyó de gran manera Julián Álvarez, que fuera el área sorprendió a todo mundo con un remate al segundo palo del arquero, que nada pudo hacer para atajarlo.

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